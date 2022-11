Warum es den Black Friday gibt – und welche Rabattschlachten noch auf uns zukommen

Der umsatzstärkste Tag des Detailhandels rollt wieder heran: Am 25. November 2022 ist Black Friday. Wo die Tradition ihren Ursprung hat und welche Schnäppchen es in den Tagen zuvor und danach gibt, erfährst du hier.

Schnäppchen über Schnäppchen über Schnäppchen – der Black Friday steht vor der Tür. Am 25. November 2022 wird wieder fleissig zu günstigeren Preisen eingekauft. Aber was ist der Black Friday überhaupt, woher kommt er und wieso der Name? Wir klären auf.

Was ist der Black Friday?

Der Black Friday fällt jeweils auf den letzten Freitag im November. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es in vielen Filialen und Onlineshops Preisvorteile, beispielsweise auf Elektronik, Mode und Einrichtung. Der Tag sorgt jedes Jahr wieder für Umsätze in Rekordhöhe und bringt Webseiten von Onlineshops zum Abstürzen. Dieses Jahr findet der Schnäppchentag am 25. November 2022 statt. Oftmals gibt es aber schon die ganze Woche vergünstigte Preise und Angebote in den Geschäften und Onlineshops.

Woher kommt der Black Friday?

Der Black Friday hat seinen Ursprung in den USA. Er steht in Verbindung zu Thanksgiving, welches jeweils am letzten Donnerstag im November stattfindet. Mit der Rabattschlacht am darauffolgenden Freitag wird traditionell die Zeit der Weihnachtseinkäufe eingeläutet – viele Amerikaner nutzen den Brückentag nämlich, um erste Geschenke zu kaufen. Für gewöhnlich öffnen die Geschäfte bereits früher als sonst, um die vor den Türen wartenden Menschenmassen zu empfangen.

Nach und nach hat sich der Black Friday auf die ganze Welt ausgeweitet. In der Schweiz findet der Rabatttag seit 2007 statt – damals warben erste kleine Onlineshops mit Spezialangeboten für ihr Geschäft. Als erster grosser Detailhändler sprang Manor 2015 auf den Zug auf – im Jahr darauf zogen weitere grosse Händler nach.

Was bedeutet der Name?

Black Friday heisst übersetzt Schwarzer Freitag. Für den Ursprung seines Namens gibt es mehrere Theorien:

Schwarzes Menschenmeer

Die am häufigsten genannte Erklärung ist die, nach welcher der Black Friday auf die Menschenmengen in den Ladenpassagen anspielt. Von Weitem sieht man so bloss ein schwarzes Meer von Leuten, die sich in die Geschäfte drängen.



Ebenso könnte diese Theorie als Anspielung auf den Black Thursday verstanden werden – 1929 begaben sich die Menschen während des Börsencrashs panisch auf die Strassen, um ihre Ersparnisse von der Bank zu retten.

Schwarze Zahlen

Eine weitere These, wie der Name Black Friday zustande gekommen sein könnte, ist, dass die Händler an diesem Tag von den roten Zahlen in die schwarzen kommen.

Geldzählen

Die dritte Theorie besagt, dass der Black Friday seinen Namen trägt, weil die Verkäufer jeweils schwarze Hände haben vom vielen Geld, das sie beim Abschluss des Tages zählen müssen (beziehungsweise dürfen).

Umsatz: Facts and Figures

Im Coronajahr 2020 erzielte der Black Friday etwa 500 Millionen Franken im Non-Food-Bereich, 125 Millionen CHF davon online. 2021 waren die Schweizerinnen und Schweizer laut blackfridaydeals.ch jedoch weniger kauffreudig.



Wie persönlich.ch berichtete, haben im Vergleich zum Vorjahr nur 5 Prozent – also 2 Prozent weniger als 2020 – der Besucher der Webseite auch wirklich etwas gekauft. Von 500 Millionen Franken wurden 115 Millionen online generiert. Oft haben sich Konsumenten online über ein Angebot informiert und es dann in der Filiale gekauft. Im Vorjahr war dies aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht möglich.

Für dieses Jahr erwartet blackfridaydeals.ch einen leichten Rückgang des Umsatzes auf insgesamt 470 Millionen Franken. Für dieses Jahr prognostiziert die Vergleichs- und Infowebseite einen Umsatz im Onlinebereich von 110 Millionen Franken. Das habe damit zu tun, dass es rund um den Black Friday immer mehr andere, beliebte Rabatttage gebe. Ausserdem seien die Konsumentinnen immer umweltbewusster und es herrsche Inflation.

Sonstige Rabatt-Tage

Der November hat gleich einige Schnäppchen-Tage zu bieten. Begonnen am 11. November 2022, dem sogenannten Singles Day. Dieser stammt aus China und ist der weltweit umsatzstärkste Retail-Event. Manchmal wird die Aktion gleich auf eine ganze Woche verlängert.

Viele Onlineshops und Geschäfte bieten während der ganzen Woche vom Black Friday, also in der Black Week beziehungsweise Cyber Week ab dem 21. November 2022, Ware zu reduzierten Preisen an.

Auf den Black Friday folgt am 28. November der Cyber Monday, der den Konterpart zum Black Friday darstellt – einfach für den Onlinehandel.

Was kaufe ich wann?

Wer gerne bei chinesischen Händlern wie beispielsweise der Albibaba Group (Aliexpress) einkauft, dem empfehlen wir, dies am Singles Day, dem 11. November 2022, zu tun.

Der Black Friday lohnt sich besonders für jene, die sich kostspielige Elektronik anschaffen wollen. Sein neues iPhone, die PS5 oder den Fernseher sollte man also am 25. November 2022 kaufen. Wenn ein Produkt neu auf dem Markt ist, bekommt man am Black Friday am ehesten Rabatt.

Kleinere elektronische Geräte sowie alles, was man online bestellen möchte, beschafft man sich klugerweise am Cyber Monday zu einem vorteilhaften Preis. Laut blackfridaydeals.ch gab es 2021 auch besonders gute Angebote in den Bereichen Mode, Schmuck und Einrichtung. Wer sich bis Montag geduldet, könnte so sogar noch mehr sparen, da einige Rabatte vom Freitag noch vergrössert werden.

