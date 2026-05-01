Veronica Fusaro wird die Schweiz vom 12. bis 16. Mai beim Eurovision Song Contest in Wien vertreten. bild: watson/keystone

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«Ich habe noch viel zu beweisen» – Fusaro greift nach dem ESC-Finale

Veronica Fusaro wird die Schweiz vom 12. bis 16. Mai in Wien am Eurovision Song Contest vertreten. Bevor sie auf der Bühne auftritt, spricht die Bernerin über ihren Song «Alice», ihre Träume und den weltweit meistgesehenen Musikwettbewerb.

Cynthia Ruefli / watson.ch/fr

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Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Veronica Fusaro, erst einmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag (23.4.97), wie haben Sie gefeiert?

Veronica Fusaro: Ich hatte einen entspannten Tag (lacht). Ich bin im Spa in die Sauna gegangen und abends mit meinen Eltern in Thun essen.



Kein Ausgang mit Freunden?

Doch, doch, mit ihnen habe ich auch gefeiert. Wir haben in einem Park in Bern gegessen. Ich brauchte etwas, um meine Batterien aufzuladen und eine kleine Pause zu machen.

Ihre Karriere ist bereits gut etabliert, sowohl in der Deutschschweiz als auch über die Grenzen hinaus, Sie haben hunderte von Konzerten in der Schweiz und im Ausland gegeben. Warum wollen Sie am Eurovision Song Contest teilnehmen? Haben Sie noch etwas zu beweisen?

Absolut. Ich habe noch viel zu beweisen, wie Sie sagen.

«Ich habe viele Träume, die ich noch verwirklichen möchte, und ich sehe den Eurovision Song Contest als eine Plattform, eine Art Sprungbrett.»

Was sind das für Träume?

Grosse Träume, wie zum Beispiel eine Welttournee zu machen und in verschiedenen Ländern zu spielen. Ich würde auch gerne in der Royal Albert Hall in London spielen, zum Beispiel.



Sie hatten bereits ein Lied für den Eurovision Song Contest 2025 eingereicht, aber stattdessen wurde das Lied von Zoë Më ausgewählt. Der Wunsch, am Wettbewerb teilzunehmen, hat Sie nicht losgelassen, oder?

Ja, denn ich sehe diesen Wettbewerb einfach als etwas Aussergewöhnliches. Es ist eine Show, die von mehr als hundert Millionen Menschen gesehen wird, es ist einfach unglaublich, sich dort präsentieren zu können. Es ist eine grosse Chance, meine Musik bekannt zu machen, da es immer schwierig ist, die Lieder, die man in der Schweiz produziert, international zu verbreiten. Ich hatte ein Lied für die Auswahl 2025 eingereicht, aber auch schon im Jahr 2018. Der Gedanke an den Eurovision Song Contest war oft präsent.

Was hat sich nach diesen zwei ersten erfolglosen Versuchen diesmal verändert? Wie hat Ihr Song «Alice» den Unterschied gemacht?

Ich weiss nicht, was die Jury überzeugt hat oder auf welchen Kriterien ihre Entscheidung basierte. Ehrlich gesagt dachte ich, dass das Lied «Slot Machine», das ich für den Eurovision Song Contest 2025 eingereicht hatte, eher die Chance gehabt hätte, die Schweiz zu vertreten. Für die Auswahl 2026 habe ich fünf Lieder aus meinem Album «Looking for Connection» eingereicht, und ich dachte nicht, dass «Alice» ausgewählt wird, weil das Thema ziemlich schwer ist. Aber so war es, und das hat mich überrascht.

«Alice» ist ein Lied, das sich mit Gewalt gegen Frauen beschäftigt. Warum haben Sie ein so ernstes Thema beim Eurovision Song Contest präsentiert?

Genau deshalb war ich überrascht, als es von der Jury ausgewählt wurde. «Alice» ist Teil meines Albums, es wurde nicht für den Eurovision Song Contest geschrieben. Ausserdem werde ich niemals ein Lied mit dem Ziel schreiben, es für einen bestimmten Wettbewerb einzureichen.

«Der Grund, warum ich es geschrieben habe, ist eine ständige Besorgnis über die Gewalt gegen Frauen.»

Ich finde es einfach unerträglich, tagtäglich von all den Gewalttaten zu lesen, die Frauen erfahren, die manchmal sogar bis zu Femiziden reichen, denen sie zum Opfer fallen. Das ist etwas, das mich zutiefst empört. Ich habe «Alice» zusammen mit der Produzentin Charlie McClean geschrieben, die in Berlin arbeitet. Sie hatte den Anfang des Stücks vorbereitet, und als ich die Melodie zum ersten Mal hörte, hatte ich sofort das Gefühl, dass die Musik bereits versuchte, eine Geschichte zu erzählen. Es blieb nur noch die Aufgabe, die richtigen Worte zu finden, und so wurde es schliesslich die Geschichte von Alice.



Haben Sie also die Texte geschrieben, nachdem Sie die Melodie gehört haben?

Ich würde sagen, dass sich alles ziemlich gleichzeitig in meinem Kopf abspielt. Es ist ein Prozess, in dem sich alles vermischt – die Musik und die Texte kommen zur gleichen Zeit.



Erlauben Sie mir den Kommentar, aber in Ihrer Melodie steckt ein wenig vom Stil der Band Muse... ist das ein kleiner Wink?

Wirklich? Haben Sie das bemerkt? Ich würde nicht sagen, dass ich das bewusst gemacht habe, aber Muse ist eine meiner Lieblingsbands, ihre Lieder sind unglaublich. Ich habe sie live gesehen, das war fantastisch. Es ist auf jeden Fall ein schönes Kompliment.



Die Fans des Eurovision Song Contests haben Ihr Lied gut aufgenommen, viele Kommentare loben den rockigen Touch. Hatten Sie mit diesen Reaktionen gerechnet?

Als der Song veröffentlicht wurde, dachte ich, dass die Reaktionen der Fans strenger ausfallen würden, aber ich war angenehm überrascht. «Alice» scheint zu gefallen, und ehrlich gesagt, ist es bisher sehr zufriedenstellend.

Haben Sie schon eine Fanbase in bestimmten Ländern? Ich würde sagen, dass die Menschen, die mein Lied mögen, nicht an ein bestimmtes Land gebunden sind, da sie aus Griechenland, Aserbaidschan, der Türkei oder Rumänien kommen können. Ich habe aber bemerkt, dass der Song in Osteuropa ziemlich erfolgreich ist.



Haben Sie die anderen Lieder gehört, und wenn ja, haben Sie Favoriten?

Ja, ich mag das Lied «Crossroads» aus Tschechien, weil ich die Stimme des Sängers aussergewöhnlich finde, und auch das Lied «Nan» aus Albanien, besonders wegen des Chors.



Daniel Zizka - CROSSROADS pour la Tchéquie Video: YouTube/Eurovision Song Contest

Haben Sie gesehen, wie Ihr Lied bei den Fans des Eurovision Song Contest platziert ist?

Überhaupt nicht, ich schaue mir solche Dinge nicht wirklich an. Und ausserdem ist es noch zu früh, um sich eine Meinung zu bilden, da das Publikum die Bühnenperformance noch nicht gesehen hat.



Können Sie uns mehr darüber verraten?

Leider kann ich nichts verraten (lächelt). Ich kann Ihnen sagen, dass wir die Vorbereitungen abgeschlossen haben. Wir haben schon geprobt. Ah ja, ich kann sagen, dass das Gitarrensolo während der Performance einen besonderen Platz haben wird, aber der Rest bleibt noch geheim.



Wir stellen die unvermeidliche Frage: Glauben Sie, dass «Alice» es bis ins Finale schafft und die Chance hat, den Wettbewerb zu gewinnen?

Ehrlich gesagt, kann man nicht zum Eurovision Song Contest gehen, ohne zu hoffen, Chancen auf das Finale zu haben. Ob wir den Wettbewerb gewinnen, hängt jedoch nicht nur von mir ab, es kommt darauf an, wie das Publikum auf die Bühnenperformance reagiert.

In diesem Jahr findet der Eurovision Song Contest in Wien in einem politisch angespannten Kontext statt – mit dem Boykott des Wettbewerbs durch einige Länder aufgrund der Teilnahme von Israel. Berührt Sie das?

Ja, persönlich verstehe ich die Argumente zum Boykott des Wettbewerbs völlig, aber ich habe auch über die Möglichkeit nachgedacht, die mir dieser Wettbewerb bietet: die Chance, teilzunehmen. Als Künstlerin möchte ich auch meine Werte, meine Persönlichkeit und meine Überzeugungen auf die Bühne bringen. Ich habe darüber nachgedacht, als ich meine Lieder für die Schweizer Auswahl eingereicht habe. Ich dachte mir: «Wenn du ausgewählt wirst, kannst du deine Werte auf die Bühne bringen und auch eine Friedensbotschaft senden.»

«Ich habe mich entschieden, mit meiner Sensibilität teilzunehmen, aber ich werde die Künstlerinnen und Künstler, die dies nicht tun möchten, nicht verurteilen.»

Wir haben Ihre Instagram-Posts durchstöbert. Gibt es einen Beitrag, auf den Sie besonders stolz sind?

Ich würde sagen, einer der neuesten, bei dem ich den Song «Satellite» von Lena covere, die 2010 den Eurovision Song Contest für Deutschland gewonnen hat. Wir haben das Video auf einem Boot in Berlin gedreht, und es war sehr spassig.

Ich kann mir vorstellen, dass Sie seit Ihrer Auswahl, uns zu vertreten, viel Aufmerksamkeit bekommen. Ist das zusätzlicher Druck für Sie?

Ich empfinde das nicht als Druck, ich habe es erwartet und betrachte es als ganz normal, schliesslich geht es um den Eurovision Song Contest.

«Was sich zum Beispiel ändert, ist, dass ich regelmässig mehr Videos in den sozialen Medien posten muss und natürlich auch ins Ausland reisen muss, um das Lied zu präsentieren.»

Der Eurovision Song Contest wird eine unglaubliche Erfahrung sein, aber ich setze meine Karriere mit meinem Manager Stefan Shurter fort, und wir haben Konzerte geplant, die weit über meinen Auftritt in Wien hinausgehen.



Wir haben Ihre Terminplanung angeschaut und bemerkt, dass es nur ein einziges Konzert in der Westschweiz für 2026 gibt (Aigl'In am 5. Juni). Vielleicht sollten noch weitere hinzugefügt werden, wenn Sie aus Wien zurückkommen. Legen Sie doch bei Ihrem Manager ein gutes Wort ein...

Sie haben recht (lacht). Ich werde es ihm sagen. Es ist tatsächlich nicht ganz ausgewogen, ich trete hauptsächlich in der Deutschschweiz oder im Ausland auf. 2026 komme ich nach Aigle und erinnere daran, dass ich vor drei Jahren beim Montreux Jazz Festival war und 2025 in Lausanne. Aber es bringt mich zum Gedanken, dass ich das Paléo Festival noch nicht überzeugen konnte – ich würde sehr gerne dort auftreten, es ist schliesslich das grösste Festival der Westschweiz... Also, Paléo, falls ihr mich hört, ich bin bereit.

