SVP-Dettling zu Amherds Rücktritt: «Zeigt, dass sie mit dem Rücken zur Wand steht»

In den letzten Tagen hat die SVP eine grosse Kampagne gegen Bundesrätin Viola Amherd gefahren. Nun tritt sie zurück. Die SVP verbucht diesen Rücktritt als Erfolg der Partei. Die Grünen finden: Jetzt soll die SVP ihr Departement übernehmen.

«Abtreten, Frau Amherd!», forderte die SVP am Wochenende erst noch. Nun ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Die Walliser Mitte-Bundesrätin Viola Amherd hat am Mittwochnachmittag ihren Rücktritt bekannt gegeben. Im März will sie ihr Amt als Bundesrätin und Vorsteherin des eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) abgeben.