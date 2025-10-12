wechselnd bewölkt11°
Schweizerin verpasst Endrunde des Street-Dance-Weltfinales in LA

12.10.2025, 11:1412.10.2025, 11:14

Die Schweizerin Sheila Silva hat es am Weltfinale im Street Dance nicht in die Endrunde der besten 16 Tänzerinnen geschafft. Im Finale in Los Angeles gewann in der Nacht auf Sonntag die Niederländerin Jaïra Joy. Das nächste Weltfinale wird 2026 in Zürich ausgetragen.

Mit Silva nahm zum ersten Mal eine Frau aus der Schweiz beim Weltfinale von Dance-Your-Style teil. Die 31-Jährige aus dem waadtländischen Villeneuve gewann im vergangenen August den Schweizer Wettbewerb und somit auch ihr Billett für den Weltanlass in den USA.

Das nächste Weltfinale wird am 24. Oktober 2026 im Zürcher Hallenstadion stattfinden, wie der Veranstalter Red Bull am Sonntag auf seiner Website mitteilte. Die Stadt werde die «besten internationalen Streetdancer» empfangen.

Am Wettbewerb duellieren sich jeweils zwei Personen auf tänzerische Weise auf einer Tanzfläche. Wer gewinne, entscheide das Publikum, so der Veranstalter. Insgesamt hätten in diesem Jahr knapp 10'000 Tänzerinnen und Tänzer aus über 50 Ländern am Wettbewerb teilgenommen. (sda)

