bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Schwyz

Darum bleibt der Wasserpark Alpamare in Pfäffikon teilweise geschlossen

Im Alpamare stehen weiterhin alle Rutschen still – Spekulationen über Ursache

Im Kultwasserpark Alpamare in Pfäffikon SZ stehen die Rutschbahnen weiterhin still: Sämtliche zwölf Anlagen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
18.02.2026, 10:3118.02.2026, 10:31

Auf der Website weist das Alpamare derzeit auf einen eingeschränkten Betrieb hin: «Aufgrund einer technischen Störung bleiben die Rutschbahnen geschlossen. Die vier Schwimmbäder bleiben uneingeschränkt geöffnet.» Dieser Zustand dauert inzwischen bereits seit zwei Wochen an.

Im Alpamare hat es 12 Rutschbahnen.
Im Alpamare hat es 12 Rutschbahnen. bild: wikipedia

Wie die NZZ berichtet, wurde die Schliessung der Rutschbahnen von der Gemeinde Freienbach veranlasst. In einer Mitteilung der Gemeinde ist von «Sicherheitsbedenken» sowie von «technisch bedingten Beeinträchtigungen» die Rede, die im Rahmen einer Kontrolle festgestellt worden seien.

Konkrete Angaben zu den beanstandeten Punkten macht die Gemeinde Freienbach jedoch nicht. Auf Anfrage teilt sie mit, es handle sich um ein laufendes Verfahren, die entsprechenden Abklärungen seien noch nicht abgeschlossen.

Von Rost bis hin zu Schimmel

Dass der Zustand des schweizweit bekannten Wasserparks Alpamare in der Kritik steht, ist nicht neu. In den vergangenen Jahren wurde dies immer wieder thematisiert: Gäste bemängelten unter anderem abgeblätterten Lack, Schimmel, Rost sowie weitere hygienische Mängel.

Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz

Ein Blick auf die Bewertungen bei Google zeigt ein entsprechend gemischtes Bild. Das Alpamare erreicht dort derzeit 3,5 von 5 Punkten. Die Kommentare reichen von «Horror» bis zu «definitiv rehabilitiert». Die Pendlerzeitung «20 Minuten» berichtet zudem bereits über Spekulationen zu einer möglichen Einsturzgefahr.

Das Alpamare weist diese Darstellung jedoch entschieden zurück. Nach eigenen Angaben wurden die Rutschbahnen erst im November 2025 überprüft und hätten dabei mit dem Prädikat «gut» abgeschlossen.

Alle Rutschbahnen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
Alle Rutschbahnen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.bild: kinderregion.ch

Die Betreiberin teilt mit, dass derzeit die Durchgangspassage zu den Rutschbahnen untersucht wird. Aus diesem Grund bleiben sämtliche Bahnen vorübergehend geschlossen. Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden habe oberste Priorität.

Wann die Wasserrutschen wieder genutzt werden können, ist derzeit noch offen. Bis dahin müssen sich die Besucherinnen und Besucher wohl oder übel mit den vier geöffneten Erlebnisbädern begnügen. Immerhin ist der Eintrittspreis aktuell um die Hälfte reduziert. (fak)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Technische Störung im Alpamare: Rutschen bleiben vorübergehend zu
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Massiver Schneefall in der Schweiz
1 / 22
Massiver Schneefall in der Schweiz

Die Schweizer Alpen versinken im Februar im Schnee.
quelle: keystone / urs flueeler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kurz vor Zermatt: Lawinengang im Wallis
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Die Bankiers der Nazis»: Der Streit um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg
Neue Vorwürfe um einen alten Vergleich halten die UBS auf Trab. Was ist von der Kontroverse um Nazi-Konten zu halten? Und mit welchen Kontrahenten sieht sich die Grossbank in den USA konfrontiert?
Der Vorwurf hat es in sich: Die Schweizer Grossbank UBS will die weitere Erforschung des Holocaust stoppen. So sollen jüdische Organisationen nicht mehr über die Rolle der Schweizer Banken beim Massenmord an den Juden sprechen dürfen. Dies behauptete Anfang Februar der Senator Ted Cruz während einer Anhörung in Washington. In seiner Hand hielt der Republikaner dabei ein Papier, das aus der Distanz aussah wie ein Gerichtsdokument.
Zur Story