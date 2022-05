Andy Warhols Monroe-Bild aus Zürcher Sammlung für 195 Millionen Dollar versteigert

Ein vom US-Künstler Andy Warhol (1928-1987) angefertigtes Porträt von Marilyn Monroe (1926-1962) hat bei einer Versteigerung in New York in der Nacht auf Dienstag die hohe Summe von 195 Millionen Dollar eingebracht. Es stammt aus einer Zürcher Kunstsammlung. (sda/afp)