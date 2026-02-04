bedeckt-1°
Sirenen-Fehlalarm in Oberwil bei Büren

Fehlalarm: In Oberwil bei Büren ist die Sirene schon am Morgen losgegangen

04.02.2026, 11:3704.02.2026, 11:37

In Oberwil bei Büren ist am Mittwochvormittag ein Sirenenalarm ausgelöst worden. Es handelte sich um einen Fehlalarm, wie die Alertswiss-App des Bundes mitteilte.

Der Fehlalarm sei um 10.49 Uhr ausgelöst worden. Es habe keine Gefahr bestanden.

Am heutigen Mittwoch steht der nationale Sirenentest an. Schweizweit werden 7200 stationäre und mobile Sirenen für den Allgemeinen Alarm und den Wasseralarm überprüft. Gleichzeitig wird eine Meldung via Alertswiss-App ausgelöst. Der Test findet zwischen 13.30 und 16.30 Uhr statt.

Schon am Dienstag kam es in Suhr AG zu einem Sirenenfehlalarm, wie Alertswiss meldete. (vro/sda)

