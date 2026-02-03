wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Schweiz
Aargau

Fehlalarm in Suhr AG: Sirene geht einen Tag vor dem Testlauf los

Fehlalarm: Sirene geht in Suhr AG einen Tag vor dem Testlauf los

03.02.2026, 15:4603.02.2026, 15:46

Einen Tag vor dem schweizweiten Sirenentest ist es am Dienstag in Suhr bei Aarau zu einem Fehlalarm gekommen. Um 13.58 Uhr wurde ein Sirenenalarm im Gebiet Südallee ausgelöst. Es war ein Fehlalarm, wie Alertswiss mitteilte. Es bestand keine Gefahr.

Rund 360 stationäre Sirenen werden am Mittwoch im Aargau heulen. Schweizweit sind es 5000 Sirenen. Der alljährliche Test soll zeigen, ob die Sirenen zuverlässig funktionieren. Die Bevölkerung muss laut Behördenangaben nichts unternehmen.

In diesem Jahr heulen die Sirenen je nach Ort zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr. (hkl/sda)

Bist du für den Notfall vorbereitet? Diese 9 Fragen zeigen es dir
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Michael Weinmann kehrt zum SRF zurück und übernimmt «Schweiz aktuell»
Vor rund einem Jahr verliess Michael Weinmann das SRF und wurde Head of Media Relations bei der Swiss. Nun meldet das SRF auf seinem Medienportal, dass der 44-Jährige zurückkehrt.
Zur Story