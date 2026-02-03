Fehlalarm: Sirene geht in Suhr AG einen Tag vor dem Testlauf los

Mehr «Schweiz»

Einen Tag vor dem schweizweiten Sirenentest ist es am Dienstag in Suhr bei Aarau zu einem Fehlalarm gekommen. Um 13.58 Uhr wurde ein Sirenenalarm im Gebiet Südallee ausgelöst. Es war ein Fehlalarm, wie Alertswiss mitteilte. Es bestand keine Gefahr.

Rund 360 stationäre Sirenen werden am Mittwoch im Aargau heulen. Schweizweit sind es 5000 Sirenen. Der alljährliche Test soll zeigen, ob die Sirenen zuverlässig funktionieren. Die Bevölkerung muss laut Behördenangaben nichts unternehmen.

In diesem Jahr heulen die Sirenen je nach Ort zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr. (hkl/sda)