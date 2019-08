«Keine Grundfrage des Glaubens»: Oberster Protestant befürwortet gleichgeschlechtliche Ehe

To Sarah With Love. Gute Frau, muss man mal sagen

Als Sarah Connor noch Sarah Marianne Corina Lewe hiess und in Delmenhorst gross wurde, ahnte niemand, wozu sie fähig ist. Sie nicht und wir nicht. Respekt.

Ich war in den Ferien und als ich zurück kam, war Sarah Connor wieder einmal da. So richtig. So wie 2001, als sie über uns kam mit einer Hand voll Songs über Frauen, die an nichts anderes als Sex denken. Oder wie es in ihrem Debüt «Lets Get Back To Bed, Boy» heisst: «Aufwachen am Morgen, wir kleben aneinander ... Montag bis Sonntag brauchen wir fürs Vorspiel ... wir wollten raus, jetzt sind wir wieder drin ...»

Und dann war da noch «French Kissing». Und «One Nite Stand». Der Mann als Mensch …