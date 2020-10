Angesichts stark steigender Corona-Zahlen in Europa hataufgerufen. «Die Corona-Lage ist sehr ernst», sagte die CDU-Politikerin in Brüssel. Noch habe man es aber selbst in der Hand, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Allein in der vergangenen Woche habe es 1,1 Millionen bestätigte Corona-Fälle in Europa gegeben, sagte von der Leyen.«Wir erwarten, dass diese» Viel mehr Schnelltests und in ganz Europa nutzbare Tracing Apps sollen aus Sicht der EU-Kommission helfen, der zweiten Corona-Welle Herr zu werden. Zusätzliche Massnahmen auf nationaler und EU-Ebene seien dringend nötig, erklärte von der Leyen.Die Anzahl der Coronatoten hat in Europa nach Aussage eines Experten drastisch zugenommen. «Letzte Woche lag die Zahl um ein Drittel höher als in der Vorwoche, das bedeutet, dass rund 1000 Menschen jeden Tag an Covid sterben», sagte Peter Piot, Sonderberater der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Bekämpfung des Coronavirus, in Brüssel. (sda/dpa)