«Wolfsregulation wird zur Daueraufgabe» – Kanton Graubünden zieht Bilanz

Heute präsentieren die Kantone Graubünden und Wallis ihre Bilanzen zur proaktiven Wolfsregulation. Wir berichten live von den Medienkonferenzen.

Während der am 31. Januar zu Ende gehenden zweimonatigen Jagdverordnung sind rund 50 Wölfe getötet und mindestens zwei ganze Rudel ausgelöscht worden. Im Wallis wurden im Rahmen der vom Bund genehmigten präventiven Jagd seit dem 1. Dezember 27 Wölfe geschossen. Das Ziel von 34 getöteten Wölfen wurde damit beinahe erreicht. Mehrere Umweltschutzorganisationen hatten letzte Woche diese Tötungen von Wölfen als »Schnellschüsse« kritisiert.

Die Wolfsjagd zu erlauben, bereue er trotz rückläufiger Risszahlen beim Nutzvieh nicht, sagte Bundesrat Albert Rösti, am 25. Januar in einem Tamedia-Interview. «Die Zahlen sind zwar leicht gesunken, aber für die Berglandwirtschaft ist es kein Zustand, wenn sie trotz zum Teil massiver Schutzmassnahmen Opfer zu beklagen haben.» Er müsse die Bevölkerung schützen, so Rösti. «Wer so verklärt ist, dass er es nicht versteht, muss das nun einfach ertragen.»

Der Bundesrat hatte am 1. November den ersten Teil der Änderung des Jagdgesetzes befristet in Kraft gesetzt. Damit erhielten die Kantone die Möglichkeit, bereits im Dezember und Januar «präventive Regulierungsabschüsse» vorzunehmen. Das heisst, die Wölfe durften abgeschossen werden, bevor sie Schaden angerichtet hatten.

Liveticker Kanton Graubünden:

Die Medienkonferenz des Kantons Graubünden zum Nachschauen: Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

10:37 Keine Prognosen möglich In der Gesamtsumme hätten 20 Wölfe erlegt werden können. 8 reaktiv vor Änderung des Jagdgesetzes, und je 6 reaktiv und proaktiv nach der Änderung.



Alle Abschüsse seien durch die kantonale Wildhut getätigt worden. Zwei Jungwolf-Abschüsse seien bis zum 31. März noch erlaubt. Zu Auswirkungen auf Bestand und Konflikte seien noch keine Prognosen möglich. Erst müssten noch erlegte Tiere identifiziert werden.



Die Fragerunde ist eröffnet 10:31 Ergebnisse Stand 5. Februar Zu den erzielten Abschüssen: Rudelentnahmen waren nach der Beschwerde nur noch in zwei Rudeln vorgesehen. Bei beiden sei die komplette Rudelentahmen noch nicht gelungen. In einem seien 4 von 10 Wölfen (unter anderem vermutlich der Leitwolf), im anderen 2 von 6 Wölfen erlegt worden. 10:28 So funktioniert die Jungtierregulation In Graubünden hat man bei problematischen Rudeln angesetzt: Für vier Rudel habe man eine Vollentnahme verfügt, bei weiteren vier eine Jungtierregulation.



«Bei einer Jungtierregulation wird versucht, das Rudel als solches bestehen zu lassen.» Das heisst, dass die Elterntiere nicht erlegt werden dürfen. Das stelle eine sehr schwierige Aufgabe dar. Im Sommer und Herbst liessen sich Grössenunterschiede noch gut erkennen, im Winter werde es bereits schwierig. 10:25 «Eine sozialverträgliche Dichte erreichen» Am 1. Dezember sei der Ansatz grundsätzlich geändert worden zu einer proaktiven Regulation. Man schaue dabei nicht mehr das einzelne Rudel an, sondern betrachtet eine grosse räumliche Ebene. Die Schweiz ist in 5 Grossraubtiere Kompartment aufgeteilt. Man wolle in den 5 Gebieten eine sozialverträgliche Dichte erreichen.



Dies erreiche man durch den Abschuss von zwei Dritteln der Nutztiere. Diese müssen vorgängig keinen Schaden angerichtet haben. Ein ganzes Rudel kann erlegt werden, wenn es bereits Schaden angerichtet hat und wenn man nicht auf einen Lerneffekt abziele. 10:21 Was ist eine reaktive Regulation? Arno Puorger, Abteilungsleiter Grossraubtiere, Amt für Jagd und Fischerei ergreift das Wort. Er spricht zunächst über den Wolfsbestand Ende November 2023. Insgesamt gab es 12 Rudel mit gesamthaft mindestens 90 Wölfen.



Schon vor der Änderung des Jagdgesetzes sei es zu reaktiven Regulierungen gekommen. Was ist der Unterschied zwischen dem alten System und dem neuen? Bei einer reaktiven Regulation handelt es sich um eine Einzelfallbeurteilung eines Rudels bezüglich des Verhaltens gegenüber Nutztieren oder gegenüber dem Menschen. Schaden oder Konflikt müsse bereits eingetreten sein. Der Kanton dürfe dann mit Bewilligung des BAFU eingreifen. Bei der reaktiven Regulation muss bereits ein Schaden oder Konflikt eingetreten sein. Die Massnahme, die man bisher habe treffen können, sei die Jungtierregulation. Das Ziel dabei sei, die Tiere scheuer zu machen. Seit 2021 sei es als Ausnahme auch erlaubt gewesen, ein Elterntier zu erlegen. 10:15 «Wolfsregulation wird zu einer Daueraufgabe werden.» «Wir können mit dem Ergebnis in diesem ersten Pilotdurchgang zufrieden sein.» Der Einsatz für die Wildhüterinnen und Wildhüter sei hoch gewesen. Maissen bedankt sich auch bei den Jägerinnen und Jägern, die sie in den ersten Wochen unterstützt hätten. Nun gehe es darum, alles auszuwerten und zu schauen, was man für die nächste Regulationsperiode verbessern könne.

«Erst im Sommer werden wir dann sehen, wie sich die Regulation auf die Konflikte zwischen Wölfen und Nutztiere auswirken wird.»

Sie betont: «Wolfsregulation wird zu einer Daueraufgabe werden, wenn die Koexistenz zwischen Wolf und Mensch funktionieren soll.» 10:13 20 Wölfe abgeschossen Um die gesteckten Ziele anzugehen, habe der Bund das Gesuch von der Entnahme von 44 Wölfen eingegeben. Ende November habe das BAFU dieses Gesuch bewillligt. Aufgrund der Beschwerde von mehreren Naturorganisationen musste das Gesetz nach wenigen Tagen wieder ausgesetzt werden. «13 bewilligte Entnahmen wurden dadurch blockiert, 31 Entnahmen blieben weiterhin möglich». Zwei Drittel der Abschussverfügungen hätten umgesetzt werden können. Das entspreche 20 Tieren. 10:10 Beurteilung noch nicht möglich Sie hatten drei Ziele ins Auge gefasst, so Maissen weiter:

1. Das Wachstum der Wolfspopulation stoppen.

2. Konflikte zwischen Wolf und Nutztiere reduzieren.

3. Wöfe scheuer machen.



Wie weit diese Ziele mit der ersten Regulationsperiode erreicht werden konnten, könne heute noch nicht beurteilt werden. Man müsse erst noch den nächsten Alpsommer und den Verlauf des Jahres abwarten. 10:08 «Wir begrüssen präventive Regulationsmöglichkeit» Das Thema bewege und interessiere nach wie vor, so Maissen. Ziel sei es, dass die Wolfsregulation einst die Normalität sei. Man blicke auf zwei sehr intensive Monate zurück, die mit der Änderung des Jagdgesetzes begonnen habe. «Wir begrüssen die Stossrichtung des Bundes, für die wir uns auch seit Jahren eingesetzt haben». Die präventive Regulationsmöglichkeit des Wolfes entspreche auch dem übrigen Wildtiermanagement, wie etwas dem Steinwild so wie Steinböcken. 10:03 Die Pressekonferenz in Graubünden beginnt Es sprechen Dr. Camerlia Maissen, Regierungsrätin, Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität und Arno Puorger, Abteilungsleiter Grossraubtiere, Amt für Jagd und Fischerei.

Liveticker Kanton Wallis:

Der Kanton Wallis informiert um 14 Uhr.

