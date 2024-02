Das sagt Viola Amherd zu den 32 Milliarden für die Armee – jetzt live

Die Armee will vom Bundesrat 32 Milliarden Franken – für die nächsten 12 Jahre

Neu würden nur alle vier Jahre und nicht jedes Jahr Kredite beantragt, um mehr Planungssicherheit zu bekommen – 3,52 Milliarden Franken für die nächste Periode wurde beantragt. Bei den Bodentruppen müsse eine Fähigkeitslücke geschlossen und Boden-Boden-Lenkwaffen beschafft werden. Zudem sollen Sensoren für die Überwachung des Luftraumes gekauft werden. Weiter soll in die Cybersicherheit investiert werden.

Die Ausgaben für die Armee sollen 2025 bis 2028 knapp 26 Milliarden Franken betragen. Der Bundesrat beantragt am Mittwoch einen entsprechenden Zahlungsrahmen. Für den Kauf von Armeematerial über vier Jahre will er 4,9 Milliarden Franken zur Verfügung stellen.

Bundesrätin Viola Amherd stellt um 14 Uhr die Armeebotschaft 2024 vor. In unserem Liveticker kannst du die Pressekonferenz mitverfolgen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So gefährlich ist das Duo Putin/Trump

Hebamme packt aus – auch in der Schweiz gibt es Männer, die den «Husband Stitch» verlangen

Amerika ist verloren – diese 20+ Karikaturen zeigen, was gerade abgeht

Exhibitionismus an der Aare: Aargauer Mitte-Politiker bricht sein Schweigen

Ein Aargauer Mitte-Politiker soll an der Aare im Niederamt in 35 Fällen junge Frauen und Mädchen belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft hat am Montag Anklage gegen den Aargauer erhoben. Jetzt redet der Beschuldigte.

Es sind drastische Vorwürfe, für die sich ein Aargauer Politiker vor dem Richteramt Olten-Gösgen wird verantworten müssen: Die Staatsanwaltschaft Solothurn wirft dem heute 54-Jährigen mehrfachen Exhibitionismus und mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern vor. Der Mann soll zwischen 2017 bis 2022 an der Aare im Niederamt westlich von Aarau 35 Mädchen und junge Frauen belästigt haben. Der Beschuldigte soll gemäss AZ-Informationen auch vor den Opfern masturbiert haben, dazu soll er sie in manchen Fällen auch aufgefordert haben, ihm dabei zu helfen.