Schweiz kann F-35-Fixpreis nicht durchsetzen: Es drohen Mehrkosten in Milliardenhöhe

Bundesrat Martin Pfister nimmt nun vor den Medien Stellung zu den Gesprächen mit den USA über den Kauf von 36 F-35-Kampfjets.
Die Schweiz kann den Festpreis von 6 Milliarden Franken für 36 neue F-35-Kampfjets nicht durchsetzen. Die USA halten nach Gesprächen an ihrem Standpunkt fest, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilt. Damit kommen Mehrkosten von 0,65 bis 1,3 Milliarden Franken auf den Bund zu. Die wichtigsten Informationen aus der Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Martin Pfister dazu findest du hier im Liveticker:
(leo/sda)