F-35 aus den USA: Bundesrat muss sich von Fixpreis verabschieden

Die Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Martin Pfister live.Video: YouTube/Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero
Liveticker

Schweiz kann F-35-Fixpreis nicht durchsetzen: Es drohen Mehrkosten in Milliardenhöhe

13.08.2025, 15:15
Die Schweiz kann den Festpreis von 6 Milliarden Franken für 36 neue F-35-Kampfjets nicht durchsetzen. Die USA halten nach Gesprächen an ihrem Standpunkt fest, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilt. Damit kommen Mehrkosten von 0,65 bis 1,3 Milliarden Franken auf den Bund zu. Die wichtigsten Informationen aus der Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Martin Pfister dazu findest du hier im Liveticker:

Die Pressekonferenz mit Martin Pfister beginnt.
Bundesrat Martin Pfister nimmt nun vor den Medien Stellung zu den Gesprächen mit den USA über den Kauf von 36 F-35-Kampfjets.

Mehr zum F-35:

Um Trump zu gefallen: Schweizer Militärverbände fordern Kauf von noch mehr F-35-Kampfjets
F-35A-Crash: Hier gehen 80 Mio. Dollar in Flammen auf
