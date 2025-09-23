Es sei vor allem eine Angleichung zwischen den Kantonen, sagt Lévy. Bisher sei der Unterschied zwischen den Kantonen sehr gross gewesen. Ab nächstem Jahr müssten die Kantone, die bisher weniger Prämienverbilligung gezahlt hätten, mehr Prämienverbilligung ausschütten. Die volle Wirkung entfalte sich in zwei Jahren.
Krankenkassenprämien steigen um 4,4 Prozent – jetzt informiert Baume-Schneider
Nach starken Prämiensteigerungen in den letzten Jahren steht der nächste Sprung bei den Krankenkassenprämien bevor.
- Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider gibt heute die Krankenkassenprämien 2026 bekannt.
- Nach einem Anstieg von 8,7 Prozent und 6 Prozent in den letzten Jahren steigen die Prämien dieses Jahr um 4 Prozent.
- Die Mehrheit hält 5 Prozent mehr für Krankenkasse für nicht verkraftbar.
15:19
Wie viel mehr Prämienverbilligung gibt es von den Kantonen?
15:16
Sind Sie mit dem etwas moderateren Anstieg zufrieden?
Nein, das sei sie nicht, sagt Baume-Schneider. Man arbeite daran, einen weiteren Anstieg zu verhindern.
15:15
Jetzt folgt die Fragerunde
Ein Journalist will wissen, warum der Anstieg im Tessin so hoch sei. «Für die Zahlenden ist das eine schwierige Situation», sagt Elisabeth Baume-Schneider. Sie stehe mit den Verantwortlichen des Kantons im Austausch, sagt die Bundesrätin. Man suche nach Lösungen, um einen weiteren Anstieg zu verhindern.
15:13
Anne Lévy ergreift das Wort
Nun spricht die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Sie erklärt die verschiedenen Reformen, die geplant sind. «Die Medizin macht Fortschritte, die allen zugute kommen. Mit dem Alter gibt es aber auch mehr chronische Krankheiten.» Mit der Digitalisierung könne man aber Kostendämpfung erreichen. «Bundesrat und Parlament haben wichtige Reformen aufgegleist.»
15:09
Diverse Massnahmen geplant
Das Gesundheitssystem sei konstant in Bewegung, so Baume-Schneider. Diverse Massnahmen seien geplant, um die Kosten zu dämpfen. Das System müsse finanzierbar bleiben.
15:05
Baume-Schneider über den Kostenwachstum
Dieses Jahr seien alle Bereiche des Gesundheitswesens betroffen, so Baume-Schneider. Der Kostenwachstum habe verschiedene Ursachen. Zum Beispiel würden die Menschen in der Schweiz immer länger leben. «Diese Fortschritte begrüssen wir, aber sie kosten.» Gleichzeitig würden pro Kopf aber mehr Leistungen bezogen als früher. «Diese Entwicklungen müssen wir im Auge behalten.»
15:02
Baume-Schneider ergreift das Wort
Die Qualität des Schweizer Gesundheitssystems sei sehr gut, sagt Baume-Schneider. Es sei keine Überraschung, aber die Prämien würden auch im kommenden Jahr steigen. Die Steigerung betrage 4,4 Prozent. Es gebe grosse Unterschiede zwischen den Kantonen, sagt die Bundesrätin. «Der Anstieg ist ein grosses Problem für viele Personen.»
15:00
Ab 15 Uhr informiert Elisabeth Baume-Schneider
Die Krankenkassenprämien steigen 2026 um 4,4 Prozent. Verfolge die Pressekonferenz im Liveticker.