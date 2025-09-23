bedeckt11°
Mehrheit hält 5 Prozent mehr für Krankenkasse für nicht verkraftbar

23.09.2025, 06:2723.09.2025, 06:32

85 Prozent der Befragten wären bereit, den Versicherer, das Modell oder die Franchise zu wechseln, wenn die Prämien um 50 Franken pro Monat steigen würden. Am Dienstag gibt Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider, wie viel mehr wir 2026 für die Krankenkasse zahlen müssen.

Alles aus einer Hand: Die Krankenkassen wollen künftig wieder geeint auftreten.
Die Krankenkassenprämien belasten das Budget vieler Schweizerinnen und Schweizer schwer.Bild: Christian Beutler / Keystone

Während für dieses Jahr ein Anstieg der Krankenkassenprämien von 3 bis 5 Prozent erwartet wird, würden 57 Prozent der Erwachsenen in der Schweiz einen Anstieg von mehr als 4 Prozent als untragbar empfinden, wie der Online-Vergleichsdienst, der die Umfrage durchgeführt hat, am Dienstag berichtete. Und das, obwohl der erwartete Anstieg geringer ist als in den vergangenen Jahren (+6,6 Prozent im Jahr 2023, +8,7 Prozent im Jahr 2024 und +6 Prozent im Jahr 2025).

In der Westschweiz und im Tessin sind die Ergebnisse noch deutlicher. In der französischsprachigen Schweiz können sich 65 Prozent der Befragten einen Anstieg von mehr als 4 Prozent nicht leisten. In der italienischsprachigen Schweiz liegt dieser Wert sogar bei 76 Prozent.

Die durchschnittliche Prämie in der Schweiz beträgt derzeit rund 378 Franken. Eine Erhöhung um 4 Prozent würde etwa 19 Franken entsprechen. Ein Viertel der Befragten ist jedoch der Meinung, dass bereits eine Erhöhung der Grundversicherungsprämien um nur einen Franken übertrieben wäre. (sda)

