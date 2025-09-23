Im Kanton Zug sinken die Krankenkassen-Prämien gegenüber dem Vorjahr deutlich. Bild: Christian Beutler / Keystone

Zug zahlt schweizweit tiefste Prämien – 14,7 Prozent weniger als im Vorjahr

Die Zugerinnen und Zuger zahlen im nächsten Jahr landesweit die tiefsten Krankenkassenprämien. Die durchschnittliche Prämie sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 14,7 Prozent.

Als einziger Kanton verzeichnet Zug im nächsten Jahr sinkende Krankenkassenprämien. Grund ist ein Regierungsentscheid, der die Zugerinnen und Zuger mit 220 Millionen Franken entlastet. In den Jahren 2026 und 2027 übernimmt der Kanton mit 99 Prozent fast vollständig die Kosten der stationären Spitalbehandlungen. Üblicherweise übernimmt der Kanton 55 Prozent der Kosten.

Im Kanton Zug sinkt per 2026 die monatlich mittlere Prämie auf 264.50 Franken, nach 310.10 Franken im Vorjahr, wie das Eidgenössische Departement des Innern am Dienstag mitteilte. Damit liegt Zug 6.20 Franken unter Appenzell Innerrhoden, dem Kanton mit den zweittiefsten Prämien schweizweit. (sda)