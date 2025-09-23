Krankenkassenprämien steigen um 4,4 Prozent – das war die PK mit Baume-Schneider

Nun spricht die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Sie erklärt die verschiedenen Reformen, die geplant sind. «Die Medizin macht Fortschritte, die allen zugute kommen. Mit dem Alter gibt es aber auch mehr chronische Krankheiten.» Mit der Digitalisierung könne man aber Kostendämpfung erreichen. «Bundesrat und Parlament haben wichtige Reformen aufgegleist.»