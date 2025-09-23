bedeckt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Krankenkassenprämien 2026: Die grosse Kantons-Übersicht

[Symbolbild] Verschiedene Schweizer Krankenversicherungskarten, fotografiert am Dienstag, 25. April 2023 in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
In der Schweiz gibt es unzählige Krankenkassen – mit unterschiedlichen Prämien. Deshalb lohnt sich ein Wechsel eigentlich fast meistens.Bild: KEYSTONE

Krankenkassen-Prämien steigen weiter – so sieht's in deinem Kanton aus

Auch im neuen Jahr müssen Schweizerinnen und Schweizer für die Krankenkasse-Prämie tiefer in die Tasche greifen – ausser du lebst im Kanton Zug. Dann wird's billiger. Hier kommt die grosse Übersicht.
23.09.2025, 15:0023.09.2025, 15:23
Reto Fehr
Reto Fehr

Die mittlere Krankenkassenprämie steigt für 2026 auf 393.30 Franken pro Monat. Das entspricht gegenüber 2025 einem Anstieg von 4,4 Prozent oder 16.60 Franken.

Dieser Anstieg liegt im oberen Bereich der Erwartungen. Der Vergleichsdienst Comparis rechnete mit einer Zunahme von vier Prozent, das Vergleichsportal bonus.ch erwartete mit einer durchschnittlichen Erhöhung um etwa fünf Prozent. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) glaubte an einen Anstieg der Kosten in der Grundversicherung um 2,7 Prozent.

Als Haupttreiber gelten die weiter wachsenden Gesundheitskosten.

Inhaltsverzeichnis
Veränderung zum VorjahrEntwicklung der JahresprämieVeränderung pro KantonWieso kann der Kanton Zug Prämien senken?Das sind die Gründe für den AnstiegMassnahmen zur Kostendämpfung

Veränderung zum Vorjahr

Immerhin ist der Anstieg der kleinste in den letzten vier Jahren. Für Erwachsene steigt die mittlere Monatsprämie für die Krankenkasse um 18.50 Franken (4,1 Prozent) auf 465.30 Franken. Diejenige für junge Erwachsene erhöht sich um 13.30 Franken (4,2 Prozent) auf 326.30 Franken. Für Kinder steigt sie gegenüber 2025 um 5.70 Franken (4,9 Prozent) auf 122.50 Franken.

Die mittlere Prämie wird berechnet, indem alle in der Schweiz bezahlten Prämien addiert und durch die Gesamtzahl der Versicherten in der Schweiz geteilt werden.

Entwicklung der Jahresprämie

Die steigenden Krankenkassenprämien sind eine direkte Folge der weiterhin wachsenden Kosten im Gesundheitswesen, denn die Prämien müssen für jeden Versicherer und jeden Kanton die erwarteten Kosten decken. Per Ende Juni 2025 sind die Kosten im Jahresvergleich um 4,6 Prozent gestiegen.

Veränderung pro Kanton

Im Tessin nimmt die Prämie mit 7,1 Prozent am meisten zu. In der Sonnenstube müssen darum jetzt erstmals im Mittel über 500 Franken für die Krankenkasse ausgegeben werden – so viel wie sonst in keinem Kanton.

Ganz anders ist das Befinden im Kanton Zug. Der reiche Kleinkanton senkt die Prämien um 14,7 Prozent und ist neu mit 264,5 Franken vor Appenzell Innerrhoden der kostengünstigste Kanton (mehr dazu bei Punkt 4).

Wieso kann der Kanton Zug Prämien senken?

Während 25 Kantone die Krankenkassenprämien um mindestens 3 Prozent anheben müssen, senkt der Kanton Zug diese um satte 14,7 Prozent. Dass die Abnahme sich in diesem Bereich bewegen wird, sickerte schon vor wenigen Tagen durch.

Durch die Abnahme in Zug sieht auch der gesamtschweizerische Prämienansteig im Schnitt moderater aus als in den Vorjahren, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. Da aber in Zug nur rund 1,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt, ist der direkte Einfluss begrenzt. Trotzdem ist der Effekt so stark, dass er den landesweiten Durchschnitt der Prämien um etwa 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte senken dürfte.

Blick auf die Stadt Zug am Zugersee bei schoenem Fruehlingswetter, in Zug, am Mittwoch, 8 April 2015. (KEYSTONE/Anthony Anex)
In Zug weiss der Finanzdirektor kaum, wie er das viele Geld los wird.Bild: KEYSTONE

Der Grund für die Senkung der Prämien ist nicht etwa der plötzliche gesündere Lebensstil der Zuger Bevölkerung. Sie geht auch nicht weniger zum Arzt. Nein, der Kanton Zug hat einfach zu viel Geld.

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) hat ein Problem, das viele gerne hätten: zu viel Geld. «Ich bringe das Geld nicht zum Tempel raus», klagte er schon vor Jahren. Jetzt hat er einen Weg gefunden, den Überschuss loszuwerden. Über 200 Millionen Franken sollen via tiefere Krankenkassenprämien direkt an die Bevölkerung zurückgehen.

Hier kannst du sparen

So wechselst du die Krankenkasse richtig

Das sind die Gründe für den Anstieg

Die steigenden Krankenkassenprämien sind eine direkte Folge der weiterhin wachsenden Kosten im Gesundheitswesen, denn die Prämien müssen für jeden Versicherer und jeden Kanton die erwarteten Kosten decken. Per Ende Juni 2025 sind die Kosten im Jahresvergleich um 4,6 Prozent gestiegen.

Die Kostenzunahme im Gesundheitswesen hat viele Gründe. Dazu zählen positive Entwicklungen wie die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung oder der medizinische Fortschritt mit neuen Behandlungsmöglichkeiten und innovativen, aber kostspieligen Medikamenten.

Daneben kann auch eine Zunahme der nachgefragten Gesundheitsleistungen pro Kopf beobachtet werden. Neben dieser Mengenausweitung steigen auch die Tarife, also die Preise für Leistungen im stationären und ambulanten Bereich. Diese Tarife werden zwischen Leistungserbringern und Versicherern verhandelt. Ausserdem schreitet die Verlagerung von stationären Behandlungen in den ambulanten Bereich voran.

Diese Ambulantisierung ist medizinisch sinnvoll und politisch gewollt, weil sie insgesamt kostendämpfend ist. Da ambulante Behandlungen aktuell aber ausschliesslich aus Prämien der Versicherten finanziert werden, während stationäre Behandlungen von den Kantonen teilfinanziert werden, führt diese Verlagerung aktuell noch zu einer höheren Belastung für die Prämienzahlenden. Dies ändert sich ab 2028, wenn die Einheitliche Finanzierung der Gesundheitsleistungen in Kraft tritt.

So hättest du bei den Krankenkassenprämien bis zu 35'000 Franken sparen können

Massnahmen zur Kostendämpfung

Die Krankenkassenprämien sind für viele Menschen eine finanzielle Belastung. Umso wichtiger bleibt die Dämpfung des Kostenwachstums als Daueraufgabe aller Beteiligten. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) und BAG setzen sich seit Jahren für die Kostendämpfung im Gesundheitswesen ein.

Mit der sorgfältigen Überprüfung der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit von bisherigen und neu aufgenommenen Leistungen, den regelmässigen Überprüfungen der Medikamentenpreise und der Kontrolle neuer Tarifstrukturen wurden in den letzten zehn Jahren insgesamt über 2 Milliarden Franken eingespart.

Zudem werden in den kommenden Jahren weitere, kürzlich beschlossene Massnahmen umgesetzt. 2024 hat die Bevölkerung über drei Gesetzesänderungen abgestimmt.

Mit Inkrafttreten des Gegenvorschlags zur Kostenbremse-Initiative setzt der Bundesrat ab 2026 Kostenziele für das maximale Kostenwachstum in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) fest. Eine Kommission überwacht die Entwicklung und formuliert bei Überschreiten Empfehlungen zu geeigneten Massnahmen.

Ebenso tritt ab 2026 der Gegenvorschlag zur Prämienentlastungs-Initiative in Kraft. Die Kantone werden neu verpflichtet, einen Mindestbeitrag zur Prämienverbilligung zu leisten. Damit werden mehr Gelder für die Prämienverbilligung bereitstehen.

Mit Inkrafttreten der einheitlichen Finanzierung der Gesundheitsleistungen im Jahr 2028 werden die Prämienzahlenden entlastet, indem neu die ambulanten Leistungen nicht mehr ausschliesslich über die Prämien bezahlt werden, sondern zusammen mit den Kantonen.

Mehr zu den Krankenkassenprämien:

Liveticker
Krankenkassenprämien steigen um 4,4 Prozent – jetzt informiert Baume-Schneider
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt
1 / 21
19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt
«Wenn du Bauchschmerzen hast, bedeutet das, dass dein Magen etwas Öl braucht, um wieder wie geschmiert zu funktionieren. Iss viel Frittiertes und du wirst dich sofort besser fühlen!»bild: twitter ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Emily und die Krankenkassen-Probleme
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
34 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
fidget
23.09.2025 15:07registriert Dezember 2018
Das einzige, was nicht steigt, ist mein Lohn.
Wie jedes Jahr im Herbst kommt die erwartete Mitteilung, dass die KK-Prämie steigt. Die Frage ist auch nicht etwa ob, sondern nur um wieviel Prozentpunkte sie steigen wird.
555
Melden
Zum Kommentar
avatar
GarChest
23.09.2025 15:07registriert April 2025
"Immerhin ist der Anstieg der kleinste in den letzten vier Jahren." Das ist ja fantastisch.
502
Melden
Zum Kommentar
avatar
000789.6bf895ef@apple
23.09.2025 15:13registriert Dezember 2023
Es ist wieder Herbst und der Bundesrat informiert über den Prämienanstieg.
Bundesrat: "Die Prämien steigen!"
Parteien: "Nein?!"
Bundesrat: "Doch!"
Parteien: "Oh! Dann müssen wir JETZT was tun!"

Im Frühling dann: Alles vergessen. Der Herbst kommt dann wieder und alles fängt von vorne an.
422
Melden
Zum Kommentar
34
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Er ritt die Credit Suisse mit ins Verderben – nun schöpft er Obdachlosen Suppe
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
GB: Zweistaaten-Lösung akut gefährdet +++ Auch Belgien anerkennt Palästina
2
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
3
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
4
Novartis-CEO: «Medikamentenpreise in der Schweiz viel zu tief» – «Gegenteil ist der Fall»
5
Hört auf, Charlie Kirk ist kein Held!
Meistgeteilt
1
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
2
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
Strassen überflutet: So heftig sind die Folgen des Regens in der Lombardei
5
Erika Kirk über mutmasslichen Todesschützen Tyler Robinson: «Ich vergebe ihm»
Studie: Frauen werden bei Beförderungen systematisch übergangen
Bei Beförderungen werden Frauen in Schweizer Unternehmen häufig übergangen, obwohl sie mindestens gleich gut wie Männer qualifiziert sind. Die Teilzeitarbeit spielt bei dieser Thematik eine wichtige Rolle.
Während Frauen und Männer in Nicht-Kaderpositionen in der Schweiz noch fast gleich stark vertreten sind, wandelt sich das Bild bei der ersten Beförderung schlagartig. Hier werden Frauen systematisch weniger stark berücksichtigt, obwohl sie mindestens gleich gut qualifiziert sind wie Männer. Dies geht aus dem «Gender Intelligence Report 2025» hervor, der von dem auf Gleichstellung spezialisierten Wirtschaftsverband Advance und der Universität St.Gallen erarbeitet wurde.
Zur Story