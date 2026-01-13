34 Verletzte des verheerenden Brandes von Crans-Montana VS sind weiterhin in der Schweiz hospitalisiert. Zehn von ihnen werden im Wallis gepflegt und 24 in Universitätsspitälern.



Insgesamt befänden sich noch 80 Personen in stationärer Behandlung, sagte der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard am Sonntagabend dem Westschweizer Fernsehen RTS. Am Montag gaben verschiedene Schweizer Spitäler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Überblick über ihre jeweilige Situation.



Die grösste Zahl der in der Schweiz behandelten Verletzten befand sich zu Wochenbeginn im Wallis. Der Spitalverbund des französischsprachigen Wallis betreute zehn Patienten, die sich ausser Lebensgefahr befanden. «Drei von ihnen werden in Kürze in spezialisierte Rehabilitationszentren verlegt», fügte das Spital Wallis hinzu.



Am Universitätsspital Lausanne (Chuv) blieb die Zahl der Patienten unverändert gegenüber dem vergangenen Mittwoch. Sie beträgt weiterhin neun. In den Genfer Universitätskliniken (HUG) wurden zwei Verletzte behandelt.



In der Deutschschweiz betreute das Universitätsspital Zürich noch sechs Personen. «Mehrere von ihnen befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand», hiess es beim Spital auf Anfrage. Weitere fünf Patientinnen und Patienten aus Crans-Montana befanden sich im Universitäts-Kinderspital Zürich, wie die Institution mitteilte. Zwei junge Walliserinnen wurden in St. Gallen behandelt.



In Bern, Basel, Luzern und Freiburg befanden sich keine Verletzten mehr. Die überwiegende Mehrheit der im Ausland behandelten Patienten befindet sich in Frankreich und Italien. (sda)