Jean-Marc ist der Ziehsohn von Jessica und Jacques Moretti, dem Betreiberpaar der Bar «Le Constellation». Dieser hat gegenüber dem französischen Nachrichtensender BFM TV über die Silvesternacht gesprochen. Er war ebenfalls in Crans-Montana, arbeitete jedoch für einen anderen Betrieb der Morettis in dem Dorf.
Er beschreibt im Interview die Anblicke der Katastrophen Nacht. Nachdem der Brand gelöscht wurde sei Jean-Marc selbst in das Lokal gerannt, um weitere Menschen aus der Bar zu holen.
Dort habe er seine Freundin, Cyane Panine gefunden. Sie war Kellnerin im Lokal und die Frau, die die Wunderkerzen trug, welche den Brand auslösten.
Sie lag bewusstlos vor einer Servicetür, durch die sie mutmasslich vor den Flammen fliehen wollte, diese war jedoch verschlossen.
Jean-Marc sagt, dass Jessica Moretti die erste Person gewesen sei, die die Feuerwehr gerufen habe. (nib)
