sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Liveticker

Crans-Montana: Ziehsohn der Morettis spricht über die Brandnacht

Liveticker

Ziehsohn der Morettis spricht über die Brandnacht

Im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es in der Nacht auf Neujahr zu einem verheerenden Brand in einer Bar, bei dem 40 Menschen ums Leben kamen, 116 wurden verletzt. Die aktuellsten Entwicklungen im Live-Ticker.
13.01.2026, 07:5413.01.2026, 14:50

Die wichtigsten Informationen

  • Während einer Silvesterfeier in Crans-Montana kam es zu einem Brand im Untergeschoss der stark besuchten Bar «Le Constellation» im Zentrum des Walliser Wintersportorts.
  • 40 Menschen aus mehreren Ländern sind bei dem Brand ums Leben gekommen. 116 wurden verletzt. Die Mehrheit der Brandopfer ist zwischen 14 und 24 Jahre alt.
  • Die Ermittlungen laufen. Der Besitzer der Bar, Jacques Moretti, zeigt sich kooperativ. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.
  • Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) sprach am Abend des Neujahrstag in Sion von einer der «schlimmsten Tragödien» in der Geschichte der Schweiz. Am 9. Januar fand ein nationaler Trauertag statt.
Schicke uns deinen Input
14:02
Ziehsohn der Morettis spricht
Jean-Marc ist der Ziehsohn von Jessica und Jacques Moretti, dem Betreiberpaar der Bar «Le Constellation». Dieser hat gegenüber dem französischen Nachrichtensender BFM TV über die Silvesternacht gesprochen. Er war ebenfalls in Crans-Montana, arbeitete jedoch für einen anderen Betrieb der Morettis in dem Dorf.

Er beschreibt im Interview die Anblicke der Katastrophen Nacht. Nachdem der Brand gelöscht wurde sei Jean-Marc selbst in das Lokal gerannt, um weitere Menschen aus der Bar zu holen.
Dort habe er seine Freundin, Cyane Panine gefunden. Sie war Kellnerin im Lokal und die Frau, die die Wunderkerzen trug, welche den Brand auslösten.
Sie lag bewusstlos vor einer Servicetür, durch die sie mutmasslich vor den Flammen fliehen wollte, diese war jedoch verschlossen.

Jean-Marc sagt, dass Jessica Moretti die erste Person gewesen sei, die die Feuerwehr gerufen habe. (nib)
13:51
Italienischer Senat gedenkt mit Schweigeminute der Opfer
Der italienische Senat hat am Dienstag seine Sitzung mit einer Schweigeminute für die Opfer von Crans-Montana eröffnet. «Der Schmerz der Familien der Opfer ist ein Schmerz, den die ganze Nation leidet», sagte Senatspräsident Ignazio La Russa.

Sechs junge Menschen aus Italien kamen bei dem Brand ums Leben und weitere 14 wurden verletzt.

«Im Namen des Senats spreche ich den Angehörigen der verstorbenen jungen Menschen mein tief empfundenes Beileid aus und bitte die Kammer, einige Augenblicke der Stille zum Gedenken an diese schreckliche Tragödie zu begehen», sagte La Russa. «Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer, bei den verletzten jungen Menschen, die diese schwere Zeit mit Würde und Stärke durchstehen.»

Die Tragödie müsse geklärt und die Verantwortlichen strafrechtlich verfolgt werden, sagte La Russa weiter. Die Regierung verfolge die Ermittlungen mit grösster Aufmerksamkeit. Man fordere vollständige Klarheit über die Geschehnisse, auch angesichts «des für alle offensichtlichen fahrlässigen Verhaltens», sagte Aussenminister Antonio Tajani

Er war am 2. Januar an den Unglücksort gereist. Noch nie habe er in seinem Leben derartigen Schmerz empfunden, «jeder von uns hätte dort Kinder oder Enkelkinder vorfinden können», sagte Tajani. «Mehr als als Minister der Republik oder als Vertreter unseres Landes im Ausland fühlte ich mich als Vater, als Grossvater, und ich vergoss still einige Tränen, weil es ein schrecklicher Anblick war, den ich da sah.»

Der italienische Aussenminister kündigt in der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» zudem an, dass Italien als Zivilkläger auftreten will, sollte es zu einem Prozess kommen. In einem möglichen Prozess gegen Verantwortliche wolle sich Italien auch aktiv einbringen. (sda)

9:05
Sie pendeln jeden Tag in die Ostschweiz, um ihre Töchter im Spital zu besuchen
Die Familie Micheloud lebt eigentlich in der Gemeinde Chalais bei Siders, im Kanton Wallis. Doch zurzeit pendeln die Eltern der Familie zwischen dem Walliser Dorf und dem Kantonsspital St. Gallen hin und her, dort liegen zwei ihrer drei Töchter nach der Katastrophe in Crans-Montana im Spital.

Die beiden waren in der Silvesternacht gemeinsam mit Freunden im Lokal gewesen. Beide wurden bei dem Brand verletzt. Die Eltern der 18- und 20-Jährigen sagen, die Solidarität ihnen gegenüber sei gross. Sie würden täglich Nachrichten erhalten, von Leuten, die ihnen Mut zusprechen. Oder von Angehörigen anderer Opfer, die gerade dasselbe durchmachen.

«Wir sind betroffen, wir müssen mit dieser Tragödie leben», betont die Mutter der beiden jungen Frauen im Interview mit «Le Nouvelliste». Die Eltern würden versuchen, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Nachrichten von anderen Eltern oder Leuten, die ihnen Mut zusprechen, seien in diesen Tagen wie Rettungsringe für sie. (nib)
7:47
Charlie Hebdo reagiert mit Karikatur auf Klage
Nachdem im Wallis aufgrund einer Karikatur von Charlie Hebdo über das Drama von Crans-Montana Strafanzeige erstattet wurde, legt der Autor der Zeichnung nach.

Am Montag veröffentlichte die Satirezeitung eine neue Karikatur als Antwort auf die Kontroverse. Darauf sind zwei Armbrustschützen zu sehen, die die Redaktion der Wochenzeitung dezimieren, begleitet von dem Satz: «Darf man mit den Schweizern blasphemieren?»



Zuvor veröffentlichte Charlie Hebdo eine Karikatur mit brennenden Skifahrern. (cma)

5:05
Ex-Betreiber von Bar kritisiert Umbau
Der vormalige Betreiber der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana hat die Renovierung des Lokals durch seine Nachfolger kritisiert. Eric Dosdo betrieb das Lokal, bevor Jacques und Jessica Moretti im Jahr 2015 die Leitung übernommen haben. Gegenüber RTS kritisiert er die eigenhändig umgesetzten Arbeiten. Er wisse nicht, weshalb Jacques Moretti die Treppe verschmälert habe. Diese wurde laut jüngsten Informationen zum Ort des Todes für 34 der 40 Verstorbenen.

Dosdo zeigte in dem Beitrag auch Bilder von früher, die deutlich machen, wie stark das Untergeschoss in der Bar verändert wurde. Für den Ex-Betreiber ist zudem insbesondere fragwürdig, dass solch umfassende Umbauarbeiten nicht strengeren Kontrollen der Behörden unterlagen.

Das Schallschutzmaterial, das in Brand geriet und damit mutmasslich Auslöser der Tragödie war, wurde ebenfalls von seinem Nachfolger installiert. Laut Dosdo sei die Atmosphäre in seinem Betrieb anders gewesen, es habe sich mehr um eine Bar und nicht einen Nachtklub gehandelt, weshalb keine Schallschutzelemente vonnöten waren.

Laut RTS werfen die Aussagen Dosdos insbesondere die Frage auf, ob die Gemeinde Morettis Umbau nicht stärker hätten prüfen müssen. Denn bei einer Nutzungsänderung einer Immobilie oder einer deutlichen Umgestaltung muss der Eigentümer laut Gesetz die Pläne den Behörden vorlegen und absegnen lassen. (con)


Eric Dosdo.
17:06
29 Brandopfer von Crans-Montana VS in Schweizer Spitälern gepflegt
34 Verletzte des verheerenden Brandes von Crans-Montana VS sind weiterhin in der Schweiz hospitalisiert. Zehn von ihnen werden im Wallis gepflegt und 24 in Universitätsspitälern.

Insgesamt befänden sich noch 80 Personen in stationärer Behandlung, sagte der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard am Sonntagabend dem Westschweizer Fernsehen RTS. Am Montag gaben verschiedene Schweizer Spitäler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Überblick über ihre jeweilige Situation.

Die grösste Zahl der in der Schweiz behandelten Verletzten befand sich zu Wochenbeginn im Wallis. Der Spitalverbund des französischsprachigen Wallis betreute zehn Patienten, die sich ausser Lebensgefahr befanden. «Drei von ihnen werden in Kürze in spezialisierte Rehabilitationszentren verlegt», fügte das Spital Wallis hinzu.

Am Universitätsspital Lausanne (Chuv) blieb die Zahl der Patienten unverändert gegenüber dem vergangenen Mittwoch. Sie beträgt weiterhin neun. In den Genfer Universitätskliniken (HUG) wurden zwei Verletzte behandelt.

In der Deutschschweiz betreute das Universitätsspital Zürich noch sechs Personen. «Mehrere von ihnen befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand», hiess es beim Spital auf Anfrage. Weitere fünf Patientinnen und Patienten aus Crans-Montana befanden sich im Universitäts-Kinderspital Zürich, wie die Institution mitteilte. Zwei junge Walliserinnen wurden in St. Gallen behandelt.

In Bern, Basel, Luzern und Freiburg befanden sich keine Verletzten mehr. Die überwiegende Mehrheit der im Ausland behandelten Patienten befindet sich in Frankreich und Italien. (sda)
14:32
Jessica Moretti reagiert auf Inhaftierung ihres Mannes
Das Walliser Zwangsmassnahmengericht hat heute offiziell bestätigt, dass sich Jacques Moretti in Untersuchungshaft befindet. Nun hat sich auch Morettis Ehefrau, Jessica Moretti, dazu geäussert.
Die Anwälte von Jessica Moretti veröffentlichten ein Schreiben, in dem steht, dass sie die vorübergehende U-Haft für eine gute Idee halte.

Sie sei der Ansicht, dass das Zwangsmassnahmengericht ihrem Mann seine Freiheit wiedergeben werde, sobald dies sicher möglich ist. Jessica Moretti ist der Meinung, dass das Gericht mit der vorläufigen Inhaftierung ihres Mannes die richtige Entscheidung getroffen habe. (nib)
12:42
Gericht bestätigt Untersuchungshaft für Barbesitzer von «Le Constellation»
Das Walliser Zwangsmassnahmengericht hat am Montag Untersuchungshaft für den Barbesitzer Jacques Moretti in der Folge des Brandes in Crans-Montana angeordnet. Diese Entscheidung gilt zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten, wie das Gericht am Montag mitteilte.

Das Gericht bestätigte damit den Antrag auf Untersuchungshaft der Staatsanwaltschaft. Die Walliser Generaltsaatsanwältin Beatrice Pilloud hatte die Festnahme am Freitag beantragt und mit Fluchtgefahr begründet. Morettis Frau hingegen bleibt auf freiem Fuss.

Das Zwangsmassnahmengericht (ZMG) erklärte sich in der Mitteilung «bereit, die Untersuchungshaft aufzuheben, sofern verschiedene von der Staatsanwaltschaft beantragte Massnahmen - darunter insbesondere die Hinterlegung von Sicherheiten - getroffen werden.» Diese Massnahmen erschienen als angemessen, um der Fluchtgefahr entgegenzuwirken. In der Zwischenzeit müsse die Freiheitsentziehung bestehen bleiben.

Weiter erinnerte das ZGM daran, «dass die Untersuchungshaft eine verfahrensrechtliche Haft ist, die ausschliesslich dazu dient, den ordnungsgemässen Ablauf der Ermittlungen zu gewährleisten». Für Jacques Moretti gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. (sda)
12:40
Mailand kontrolliert Clubs
Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana hat der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala eine sofortige Kontrolle von sämtlichen Vergnügungslokalen angeordnet. Das sagte er am Rande einer Gedenkfeier für einen verstorbenen Polizisten.

«In der Schweiz waren die Sicherheitsmassnahmen und der Brandschutz nicht ausreichend, aber wir müssen auch auf unsere eigenen Fälle schauen», sagte Sala laut einer Meldung der italienischen Nachrichtenagentur Ansa vom Montag. Er fügte hinzu, dass diese Räumlichkeiten «sehr oft» im Untergeschoss liegen würden.

Die Notausgänge müssten heute schon vorhanden sein, damit das Brandschutzzertifikat erteilt werde. Aber man müsse auch sicherstellen, dass sie geöffnet und das Personal geschult seien. «Es gibt also auch bei uns noch viel zu tun.» (sda/ansa)
7:48
Strafanzeige gegen Karikatur von Charlie-Hebdo eingereicht
Eine Karikatur der französischen Zeitung Charlie-Hebdo sorgte am Wochenende für Aufregung.
Die Zeichnung zeigte die verbrannten Opfer des Infernos, die Skifahren gehen.
Eine Autorin und ein Anwalt reichen daraufhin eine Strafanzeige bei der Walliser Justiz ein.
Für sie fällt die Karikatur unter Artikel 135 des Strafgesetzbuches, diese ahndet die Verbreitungen gewalttätiger Inhalte, die die Menschenwürde verletzt. (nib)
6:18
Bericht: 34 von 40 Toten starben auf der Treppe
Laut Informationen der italienischen Zeitung Il Giornale kam der Grossteil der Todesopfer von Crans-Montana auf der Treppe in der Bar, die vom Unter- ins Erdgeschoss führt, ums Leben. Die Zeitung beruft sich auf Dokumente der Römer Staatsanwaltschaft sowie auf Berichte von italienischen Polizisten, die am Tatort waren. Beim Unglück waren auch sechs junge Italiener verstorben. Die römische Staatsanwaltschaft hat ebenfalls ein Verfahren eingeleitet.

Die Treppe, die vom Eigentümer Jacques Moretti im Zuge eines Umbaus deutlich verkleinert worden war, verkam laut den Dokumenten für 34 der 40 Opfer zum Todesort. Die Barbesucher konnten das Untergeschoss, wo das Feuer blitzartig um sich Griff nicht rechtzeitig verlassen. Drei weitere Opfer schafften es zwar ins Freie, allerdings brachen sie dort zusammen und verstarben vor der Bar. (con)
20:28
80 Verletzte von Crans-Montana sind weiterhin in Spitalpflege
80 Verletzte befinden sich nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana noch immer in Spitälern in der Schweiz und im Ausland. Das sagte der Walliser Staatsrat Mathias Reynard am Sonntag im Westschweizer Fernsehen RTS. Zehn von ihnen seien in Walliser Gesundheitseinrichtungen untergebracht.

Für das medizinische Personal sei die Situation «kompliziert und schwierig», sagte Reynard. Er dankte den Pflegepersonal für dessen Engagement.

In einigen Wochen würden die Verletzten die Verbrennungszentren verlassen und in die Spitäler zurückkehren, insbesondere im Wallis. Es sei daher wichtig, sich auch um das Pflegepersonal zu kümmern.

Für die Familien und Personen, die von der Tragödie betroffen sind, soll eine Hotline eingerichtet und direkte finanzielle Hilfe gewährt werden, kündigte er an.

Reynard betonte, dass es die Aufgabe der Justiz sei, nach den Verantwortlichen für das Drama von Crans-Montana zu suchen. Es müssten aber auch auf allen politischen Ebenen Massnahmen ergriffen werden. (sda)
16:21
Bar-Betreiber: Wunderkerzen waren «nie ein Problem»
Der Betreiber der Unglücksbar in Crans-Montana, Jacques Moretti, soll bei der Befragung durch die Staatsanwaltschaft erklärt haben, dass er Tischfeuerwerke als Brandursache für wenig wahrscheinlich erachte. Wie die französische Zeitung «Le Monde» unter Berufung auf Ermittlungsunterlagen schreibt, erklärte er, dass er die Entflammbarkeit der Schaumstoffdecke persönlich getestet habe.

Demnach erklärte Moretti, dass die in der Bar verwendeten Fontänen nicht genügend Kraft gehabt hätten, um den Kunststoff in Brand zu setzen. Zudem soll er ausgesagt haben, dass die Partyfontänen in der vergangenen Silvesternacht keine Neuheit gewesen seien: «Wir machen das seit zehn Jahren, es gab noch nie ein Problem.»

Weiter sagte Moretti, es sei seiner Ansicht nach «nicht unmöglich», dass die Kerzen den Brand verursacht hätten. Allerdings glaube er, «es muss noch etwas anderes geben». (t-online/dab)

18:05
Weitere Trauerbekundungen für Opfer von Crans-Montana
Auch nach dem nationalen Gedenken gab es weitere Zeichen der Anteilnahme. Beim Ski-Weltcup in Adelboden wurde vor dem Riesenslalom der Männer eine Schweigeminute für die Opfer des Brandes in Crans-Montana abgehalten. In Lutry wurden Blumen und Botschaften für sieben verstorbene Mitglieder des FC Lutry niedergelegt. Laut dem Schweizerischen Fussballverband kamen insgesamt neun junge Fussballspieler aus der Westschweiz ums Leben.

Die Walliser Staatsanwaltschaft äusserte sich auf Anfrage von Keystone-SDA nicht zu Berichten über den Barbetreiber. In der Schweiz kündigte der Waadtländer Staatsrat an, die Brandschutzkontrollen in öffentlichen Lokalen zu verschärfen und den Einsatz von Pyrotechnik zu verbieten.

In der norditalienischen Skidestination Livigno wurde Pyrotechnik in Bars, Restaurants und Diskotheken verboten. Auch Italiens Regierung prüft ein landesweites Verbot. (mke/sda)
14:27
Barbetreiber gibt zu: Servicetür war von innen verschlossen
Der Betreiber der Bar «Le Constellation» hat gegenüber Ermittlern zugegeben, dass eine Servicetür im Erdgeschoss in der Silvesternacht geschlossen war. Das berichtet RTS.

Jacques Moretti habe in der Nacht des Unglücks festgestellt, dass die Servicetür von innen verschlossen war. Er sei nach dem Brand am Ort des Geschehens angekommen und habe die Tür selbst von aussen geöffnet. Er habe mehrere leblose Körper vor der Tür gefunden. Ebenso sagte Moretti, dass er nicht wisse, warum der Ausgang verschlossen war.

Ausserdem räumte er ein, dass die Schaumstoffverkleidung an der Decke, die Feuer fing, selbst ausgetauscht zu haben. Er habe den alten Akustikschaum entfernt und durch Schaumstoff ersetzt, den er im Baumarkt gekauft hatte.

In einer ersten Version dieses Eintrags war von einer Notausgangstür im Untergeschoss statt von einer Servicetür im Erdgeschoss die Rede. (hkl/mke)
12:30
Italienischer Skiort verbietet Pyrotechnik in Lokalen
Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS erwägt Italien ein Verbot für Sprühkerzen in Lokalen. Die bekannte norditalienische Skiortschaft Livigno geht nun voran: Bürgermeister Remo Galli erliess eine Verordnung, die Pyrotechnik aus den Lokalen der lombardischen Gemeinde verbannt, wie Medien am Samstag berichteten.

Mit der Verordnung wird die Verwendung von Wunderkerzen und anderen Gegenständen mit offener Flamme in Bars, Restaurants, Diskotheken sowie Unterkünften verboten. Bei Verstössen sind Bussgelder zwischen 75 und 500 Euro vorgesehen.

«Wir haben die Pflicht, alles zu tun, um Touristen, Bürger und junge Leute zu schützen», erklärte der Bürgermeister, der auch gezielte Kontrollen durch die örtliche Polizei angeordnet hat. Der Gebrauch von Pyrotechnik habe sich in Lokalen in Berggemeinden stark verbreitet – und zwar nicht nur bei Partys, sondern auch bei Geburtstagsfeiern in Restaurants.

Die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni hatte bereits am Freitag betont, sie wolle Pyrotechnik in Lokalen verbieten. «Die italienischen Vorschriften sind strenger als jene in der Schweiz, aber ich denke, dass man, wenn solche Dinge passieren, immer überlegen sollte, was man daraus lernen kann. Wir müssen über die Möglichkeit nachdenken, Pyrotechnik in Innenräumen zu verbieten», so die italienische Ministerpräsidentin bei der traditionellen Jahresabschluss-Pressekonferenz am Freitag in Rom.

Sechs italienische Teenager sind beim Brand in der Bar «Le Constellation» ums Leben gekommen. Weitere elf Personen werden wegen schwerer Brandwunden im Mailänder Krankenhaus Niguarda behandelt. (sda/apa)
11:51
Blumen und Botschaften für Brandopfer des FC Lutry VD
Im Stadion des FC Lutry sind am Samstag Blumen und Botschaften zu Ehren der beim Brand von Crans-Montana VS ums Leben gekommenen Vereinsmitglieder platziert worden. Der Waadtländer Fussballverein trauert um sieben junge Mitglieder.

Am vergangenen Freitag hatte der Schweizerische Fussballverband (SFV) mitgeteilt, dass insgesamt neun junge Schweizer Fussballspieler aus drei regionalen Westschweizer Vereinen bei dem verheerenden Brand in der Silvesternacht ums Leben gekommen waren. Mehrere weitere Spieler seien bei dem Brand in der Bar «Le Constellation» zudem verletzt worden.

Sieben der neun verstorbenen Spieler waren Mitglieder des FC Lutry. Die jungen Menschen seien «Teil unserer Familie» gewesen, schrieb der Verein auf seiner Website. (sda)

11:03
Schweigeminute an Ski-Weltcup in Adelboden für Crans-Montana VS
Zahlreiche Menschen haben vor dem ersten Lauf des Riesenslaloms der Männer am Ski-Weltcup in Adelboden BE am Samstag um 10.21 Uhr eine Schweigeminute für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS abgehalten.




Bereits am Vortag waren die Feierlichkeiten zur Eröffnung des Ski Weltcups aus Respekt vor den 40 Toten und 116 Verletzten der Neujahrsnacht bewusst klein gehalten worden. Die Veranstalter wollten damit ein Zeichen der Solidarität setzen und Raum für Besinnung schaffen, wie sie bereits im Vorfeld mitteilten.

Auch wurde beim Weltcup-Gelände in der Kapelle im Boden ein Ort der Stille eingerichtet. Die Betriebe und Restaurants im Berner Oberländer Dorf blieben derweil offen. Das Rennprogramm findet am Wochenende wie geplant statt, wird aber von Gedenkmomenten begleitet. (sda)
17:25
Jugendliche aus Waadt erzählt, wie sie den Trauertag erlebt hat
Die 17-jährige Clara Fitzner gehört zur «Commission des jeunes» des Kantons Waadt. Sie wurde eingeladen, weil es unter den Opfern und Betroffenen der Brandkatastrophe in Crans-Montana auch junge Menschen aus ihrem Kanton gibt.
16:55
Schweigeminute in Kloten ZH
Die Stützpunktfeuerwehr Kloten, der Rettungsdienst Bülach und die Stadtpolizei Kloten haben ebenfalls mit einer Schweigeminute der Opfer von Crans-Montana gedacht.

14:55
Das sagt Augenzeugin Aline Morisoli
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Mehr dazu:

Eine «Nacht wie aus einem Horrorfilm»: Zwei Französinnen, die fliehen konnten, erzählen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dutzende Tote nach Brand und Explosion bei Silvesterparty in Crans-Montana
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
943 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Chill Dude
01.01.2026 08:34registriert März 2020
Der Kanton VS ruft dazu auf, keine unnötigen Risiken einzugehen, um die Spitäler nicht noch zusätzlich zu belasten.
Müssten da nicht einfach mal ein Tag die Skipisten geschlossen werden.
654172
Melden
Zum Kommentar
avatar
kusel
01.01.2026 08:06registriert Januar 2015
Mein Beileid. So sollte Silvester nicht starten.
35542
Melden
Zum Kommentar
avatar
Turicensis
01.01.2026 07:24registriert Januar 2021
Über Zürich fliegen im Halbstundentakt Rettungshelis aus SW an. Hab mich gefragt, was da los sein könnte.
27334
Melden
Zum Kommentar
943
Lindt & Sprüngli wächst dank satten Preiserhöhungen auch 2025
Lindt & Sprüngli hat 2025 weniger Schokolade verkauft. Den Umsatz konnte fer Luxusschokolade-Hersteller trotzdem steigern – dank einer aggressiven Preisstrategie.
Zur Story