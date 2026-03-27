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Blitz trifft Airbus A321neo der Swiss: Flugzeug kehrt nach Zürich zurück

Airbus A321neo Swiss Flugzeug
Bei der betroffenen Maschine handelte es sich um einen Airbus A321neo. (Symbolbild)Bild: Swiss International Air Lines Ltd.

Blitz trifft Swiss-Maschine – Flug nach London abgebrochen

Ein Airbus der Swiss ist am Donnerstagabend kurz nach dem Start in Zürich von einem Blitz getroffen worden. Die Maschine kehrte daraufhin zum Start-Flughafen zurück.
27.03.2026, 14:5427.03.2026, 14:54

Flug LX340 sollte eigentlich am Donnerstagabend von Zürich nach London fliegen – mitten im turbulenten Winterwetter. Doch kurz nach dem Start kehrte der Airbus A321neo um und landete kurz darauf wieder in Zürich, wie Daten von Flightradar24 zeigen. An Bord befanden sich 167 Personen, alle landeten sicher in Zürich.

Flugzeug Blitzeinschlag Swiss
Der Flugverlauf der betroffenen Maschine.Bild: Flightradar24

Der Grund für die Umkehr war ein Blitzeinschlag, wie Swiss-Sprecherin Nicole Meier gegenüber dem Tages-Anzeiger bestätigt. Die Rückkehr sei als Vorsichtsmassnahme anzusehen. Sollten nach dem Einschlag technische Arbeiten nötig sein, müsste das Flugzeug ansonsten in London am Boden bleiben.

Trotzdem sei ein solcher Vorfall nicht gefährlich. Ein Flugzeug in der Luft stellt einen faradayschen Käfig dar, die Energie des Blitzes wird durch die Aussenhülle abgeleitet.

«Trotzdem wird jedes betroffene Flugzeug nach der Landung technisch überprüft, um Schäden auszuschliessen. Die Sicherheit unserer Crews und Passagiere hat für uns jederzeit oberste Priorität», sagt Meier zur Zeitung. Tatsächlich wurde das Flugzeug nach der Untersuchung bereits wieder freigegeben und ist mittlerweile wieder abgehoben. (vro)

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