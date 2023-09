Kleinflugzeug-Absturz bei Grenchen SO – Polizei informiert am Sonntag

Die Polizei stellte für Sonntag während des Tags weitere Informationen in Aussicht, wie eine Sprecherin auf Anfrage in der Nacht zu Sonntag sagte. (sda)

Am Flughafen Grenchen hat sich am Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug-Absturz ereignet.

Am Flughafen Grenchen hat sich am Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug-Absturz ereignet.

Beim Flughafen Grenchen SO ist am Samstagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie viele Opfer und ob es Tote bei dem Unfall kurz nach 16.15 Uhr gab, konnte die Polizei am Abend nicht sagen. Es lief ein Grosseinsatz mit Feuerwehr und Rettungskräften.

