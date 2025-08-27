wechselnd bewölkt20°
Pünktlichkeit der Flüge in der Schweiz ist gestiegen

Ein Flugzeug der Swiss faehrt vom Dock aufs Rollfeld, aufgenommen am Freitag, 8. Juli 2022 auf dem Flughafen in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat im ersten Halbjahr 2025 über 868'000 Flüge kontrolliert und überwacht.Bild: keystone

27.08.2025, 10:30
Mehr «Schweiz»

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat im ersten Halbjahr 2025 über 868'000 Flüge kontrolliert und überwacht. Damit ist das Niveau wieder so hoch wie vor der Corona-Pandemie. 96 Prozent der Flüge waren pünktlich.

Im ersten Halbjahr 2024 lag die Zahl der pünktlichen Flüge noch bei 94,6 Prozent, wie Skyguide am Mittwoch mitteilte. Die meisten Verspätungen seien 2025 wetterbedingt gewesen.

Das Ergebnis lag bei einem Plus von 8 Millionen Franken. Skyguide ist zuversichtlich, bis 2029 ein Darlehen des Bundes von 250 Millionen Franken aus der Corona-Zeit zurückzahlen zu können.

Die Programmstruktur des Digitalisierungsprojekts Virtual Centre soll 2027 abgeschlossen werden. Im Mai 2025 ging die Eidgenössische Finanzkontrolle von einem Abschluss frühestens 2031 aus. Sie sprach von «besorgniserregenden Entwicklungen». Laut Skyguide wird sich das Programm bis zum Abschluss selber finanziert haben. (sda)

