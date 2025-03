Je weitere 6 Millionen Franken erhofft sich die Flughafenkonferenz vom Kanton. Bild: KEYSTONE

Gemeinden sollen 43 Millionen an Flughafenausbau im Engadin zahlen

Die Oberengadiner Gemeinden sollen an den 68,5 Millionen Franken teuren Ausbau und die Erneuerung des Flughafens in Samedan 43 Millionen Franken beisteuern. Das entschied die Flughafenkonferenz der Oberengadiner Gemeinden am Mittwoch.

38 Millionen Franken sollen die elf Oberengadiner Gemeinden als à-fonds-perdu Beiträge aufbringen, aufgeteilt gemäss dem bestehenden Regionenverteilschlüssel. Wie die Flughafenkonferenz der Trägergemeinden des Airport Engadin St. Moritz – Samedan mitteilte, soll St. Moritz weitere 5 Millionen als Sonderbeitrag beisteuern. Es profitiert mit seiner Luxusklientel besonders stark vom höchstgelegenen Flughafen Europas.

Je weitere 6 Millionen Franken erhofft sich die Flughafenkonferenz vom Kanton. 14 Millionen Franken sollen als Bankdarlehen aufgenommen werden. Das letzte Wort dazu wird die Oberengadiner Stimmbevölkerung haben, voraussichtlich diesen Sommer. (sda)