Swiss-Flieger dreht wegen Notruf um

Um 7.42 Uhr am Freitagmorgen startete der Swiss-Flieger LX974 Richtung Berlin, wie Daten von Flightradar24 zeigen. Dort hätte er um 8.45 Uhr ankommen sollen. Statt am Berliner Flughafen landete der Flieger kurz nach acht wieder in Zürich.

Der Swiss-Flug LX974 hätte kurz vor 9 Uhr sein Ziel erreichen sollen. Doch statt in Berlin setzte der Flieger in Zürich auf – wo er gestartet war. Grund dafür war ein Notruf.

Bundesrat Albert Rösti hält sieben 1.-August-Reden

Die Mitglieder des Bundesrats halten rund um den Nationalfeiertag 19 Reden in der Schweiz und im Ausland. Einen Reden-Marathon legt Albert Rösti hin, der an sieben verschiedenen Veranstaltungen spricht.

Rösti spricht am nächsten Donnerstag, 1. August, in Wimmis BE, Rothrist AG, Schöftland AG sowie Rümlang und Ossingen im Kanton Zürich. An diesem Tag werde Rösti mit dem Auto unterwegs sein, da die Distanzen gut machbar seien, teilte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.