Schnorcheln auf den Malediven – ein kostspieliges Reisevergnügen.

Neue Luxus-Airline fliegt bald ab Zürich auf die Malediven – so teuer sind die Tickets

Die Fluggesellschaft Beond hebt demnächst zum ersten Mal vom grössten Schweizer Landesflughafen ab – nur mit einer Business-Class an Bord. Sie hat grosse Pläne.

Benjamin Weinmann und Stefan Ehrbar / ch media

Türkisblaues Wasser, feiner Strandsand und idyllische Palmen: Die Malediven gelten nicht von ungefähr als Inselparadies. Auch viele Schweizer Reisende zieht es dorthin. Für sie fliegt bisher die Lufthansa-Tochter Edelweiss nach Malé, der Hauptstadt der Malediven. Doch damit ist sie schon bald nicht mehr allein.

Die maledivische Airline Beond gab bereits im Herbst bekannt, demnächst Flüge zwischen Zürich und Malé anbieten zu wollen. Kommende Woche will die Airline gegenüber Schweizer Medien Details zu ihren Plänen bekannt geben. Doch Recherchen zeigen: Der Start der Expansion scheint bereits klar zu sein. Denn gemäss dem Beond-Buchungssystem wird der erste Flug am 17. November von Zürich aus abheben.

Die Strecke soll zweimal pro Woche geflogen werden, jeweils am Dienstag und Freitag. Es ist ein Direktflug, allerdings mit einem technischen Stopp in Riad, Saudi-Arabien.

Werbebild der neuen Airline Beond, die schon bald Zürich-Malé-Flüge anbietet. Bild: zvg

Reines Business-Class-Angebot

Allerdings: Bei Beond handelt es sich nicht um eine Eins-zu-eins-Konkurrentin für Edelweiss. Denn die Airline von den Malediven setzt auf ein Luxus-Konzept. Sie bietet an Bord ihres A321neo nur 68 Business-Sitze an, wie das Branchenportal «Aerotelegraph» schreibt. Normalerweise haben an Bord dieses Airbus-Flugzeugs bis zu 220 Sitze Platz. Alle Sitze können zu einem Bett flachgestellt werden.

Entsprechend hoch sind die Preise. Eine Test-Buchung für den Zeitraum vom 17. November bis zum 1. Dezember zeigt: Ein Ticket der günstigsten Kategorie Delight kostet für den Hin- und Rückflug rund 3600 Franken. Knapp 4200 Franken bezahlt man für die oberste Kategorie Opulence mit diversen Zusatzdienstleistungen wie zum Beispiel dem Zutritt zur Lounge.

Beond möchte nebst Zürich auch München, Wien, Paris und Mailand anfliegen. Später sollen auch Destinationen wie Saudi-Arabien, China und Indien dazukommen. Künftig soll die Flotte sieben oder acht Flugzeuge umfassen.