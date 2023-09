Klima-Aktivisten von Renovate mit Störaktion bei Weltklasse Zürich

Mehr «Schweiz»

Im Interview mit watson hat Klima-Aktivist Max Voegtli mehrfach erwähnt, dass seine Organisation Renovate Switzerland weiter für ihre Ziele kämpfen werde. Die Gruppierung fordert, dass der Bundesrat einen Plan vorlegt, der ermöglicht, dass alle Häuser in der Schweiz bis 2030 saniert werden. So könne man CO 2 -Emissionen zu reduzieren.

Bereits am Donnerstagabend, zwei Tage nachdem Voegtli für zwei Aktionen vom Bezirksgericht Zürich zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist, kommt es zum nächsten Protest. Vier Klima-Aktivisten, darunter Voegtli, rennen während des Diamond-League-Meetings (Weltklasse Zürich) um ca. 21 Uhr auf die Tartanbahn. Weiter kommen sie nicht, Sicherheitskräfte greifen rasch ein und eskortieren die Aktivisten aus dem Stadion.

Klima-Aktivisten stören Weltklasse Zürich Video: twitter/Renovate_CH

Renovate Switzerland hat den Sportevent zum Anlass genommen, darauf hinzuweisen, dass in der Klimakrise auch Sportler ihre Verantwortung übernehmen müssten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Sie hätten eine Plattform, die es zu nutzen gelte. Ausserdem habe die Geschichte gezeigt, dass Sportler für Ungerechtigkeit kämpfen könnten. (rst)