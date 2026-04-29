wolkig, aber kaum Regen13°
DE | FR
burger
Schweiz
Luftfahrt

Swiss stellt Duty-Free-Angebot im Flugzeug ein

Swiss stellt Duty-Free-Angebot im Flugzeug ein

29.04.2026, 10:2529.04.2026, 10:25

Bei der Fluggesellschaft Swiss gibt es an Bord der Flieger keinen Verkauf von Duty-Free-Produkten mehr. Das erklärte die Swiss am Mittwoch. Der Verkauf soll bis Ende September gestoppt werden.

Swiss Duty Free
Die Swiss stoppt den Duty-Free-Verkauf an Bord von Flugzeugen.Bild: swiss

Die Fluggesellschaft begründet den Schritt damit, dass Gäste immer weniger am Bord einkaufen würden. Dies habe eine Analyse des Bordverkaufs von zollfreier Ware in den letzten Jahren ergeben. «Immer mehr Passagiere recherchieren Produkte heute zu Hause, vergleichen Preise online und kaufen ein, bevor sie überhaupt am Flughafen ankommen», erklärt die Swiss.

Derzeit kann man an Bord von Swiss-Fliegern diverse zollfreie Ware einkaufen – von Uhren über Schmuck bis hin zu Kosmetikprodukten. Ab Juni werden ausgewählte Artikel aus dem verbleibenden Duty-Free-Sortiment zu reduzierten Preisen angeboten, solange der Vorrat reicht. Die Rabatte sollen bis zu 25 Prozent betragen. Andere Verkaufsangebote seien nicht betroffen, erklärt die Swiss.

Wer künftig über die Swiss Duty-Free-Produkte beziehen will, kann dies online tun. So sollen über den bestehenden «Worldshop» von Miles & More einige Produkte aus dem heutigen Duty-Free-Katalog weiterhin angeboten werden. (dab)

Mehr zur Swiss:

videovideo
Knall bei Start von Swiss-Flieger in Delhi – 4 Passagiere im Spital
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Peter Vogel
29.04.2026 10:39registriert Juni 2020
Endlich. Ich habe mich seit jeher gefragt wer denn überhaupt den ganzen Krempel kaufen würde.
421
Melden
Zum Kommentar
avatar
7immi
29.04.2026 10:40registriert April 2014
Ein sinnvoller Schritt... Das eingesparte Gewicht spart auch Treibstoff.
344
Melden
Zum Kommentar
avatar
bokl
29.04.2026 10:57registriert Februar 2014
«Immer mehr Passagiere ... vergleichen Preise ...»

Also gibt die Swiss zum Schluss zu, dass Duty-Free nur eine teure Mogelpackung war.
231
Melden
Zum Kommentar
11
Berner Regierung will Männer in der ganzen Schweiz zum Spermientest bitten
Die Spermienqualität junger Männer soll systematisch erhoben werden – und zwar auf nationaler Ebene. Dieser Meinung ist der Berner Regierungsrat. Er möchte deshalb einen überparteilichen Vorstoss im Grossen Rat nur als Postulat annehmen.
Zur Story