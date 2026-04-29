Swiss stellt Duty-Free-Angebot im Flugzeug ein

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Bei der Fluggesellschaft Swiss gibt es an Bord der Flieger keinen Verkauf von Duty-Free-Produkten mehr. Das erklärte die Swiss am Mittwoch. Der Verkauf soll bis Ende September gestoppt werden.

Die Swiss stoppt den Duty-Free-Verkauf an Bord von Flugzeugen. Bild: swiss

Die Fluggesellschaft begründet den Schritt damit, dass Gäste immer weniger am Bord einkaufen würden. Dies habe eine Analyse des Bordverkaufs von zollfreier Ware in den letzten Jahren ergeben. «Immer mehr Passagiere recherchieren Produkte heute zu Hause, vergleichen Preise online und kaufen ein, bevor sie überhaupt am Flughafen ankommen», erklärt die Swiss.

Derzeit kann man an Bord von Swiss-Fliegern diverse zollfreie Ware einkaufen – von Uhren über Schmuck bis hin zu Kosmetikprodukten. Ab Juni werden ausgewählte Artikel aus dem verbleibenden Duty-Free-Sortiment zu reduzierten Preisen angeboten, solange der Vorrat reicht. Die Rabatte sollen bis zu 25 Prozent betragen. Andere Verkaufsangebote seien nicht betroffen, erklärt die Swiss.

Wer künftig über die Swiss Duty-Free-Produkte beziehen will, kann dies online tun. So sollen über den bestehenden «Worldshop» von Miles & More einige Produkte aus dem heutigen Duty-Free-Katalog weiterhin angeboten werden. (dab)