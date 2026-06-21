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Flughafen Zürich nimmt Flugbetrieb nach Störung bei Skyguide wieder auf

An Airbus A320-214 aircraft from Swiss International Air Lines (SWISS) at Zurich Airport in Kloten, Switzerland, photographed on 5 June 2019. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Ein Flugzeug des Typs Airbus A320 ...
Der Flughafen Zürich stand am Sonntagmorgen still.Bild: KEYSTONE

Flughafen Zürich nimmt Flugbetrieb nach Störung bei Skyguide wieder auf

Wegen einer technischen Störung stand der Flughafen Zürich am Sonntagmorgen still, mittlerweile können Flugzeuge wieder abheben. Die genaue Ursache wird abgeklärt.
21.06.2026, 06:4421.06.2026, 08:15

Nach einer technischen Störung bei der Flugsicherung Skyguide ist der Flugbetrieb am Flughafen Zürich am Sonntagmorgen langsam wieder angelaufen. Zuvor war der Luftraum östlich von Bern für mehrere Stunden gesperrt worden.

Der Flugbetrieb werde seit 07.45 Uhr schrittweise wiederhergestellt, sagte Livia Caluori, Mediensprecherin des Flughafens, am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach Angaben von Skyguide war die Kapazität gegen 8 Uhr noch auf 40 Prozent reduziert.

Störung bei der Flugsicherung

Wie viele Flüge und Passagiere von den Ausfällen betroffen waren, war zunächst unklar. Grund für die Beeinträchtigungen war eine technische Störung bei der Flugsicherung Skyguide. Diese hatte am Sonntagmorgen den Schweizer Luftraum östlich von Bern geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Die genaue Ursache werde derzeit noch abgeklärt.

Die Massnahme sei zum Schutz von Passagieren und Besatzungen ergriffen worden. Skyguide berief einen Krisenstab ein. Spezialistinnen und Spezialisten arbeiteten an der Behebung der Störung. (sda)

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