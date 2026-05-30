Der Schweizer WM-Gegner Kanada gibt im Rahmen eines Trainingslagers in Charlotte, North Carolina, sein Kader für das Heimturnier bekannt. Die Hälfte der 26 aufgebotenen Spieler war bereits vor vier Jahren an der WM in Katar dabei.
Die bekanntesten Namen im Aufgebot von Nationaltrainer Jesse March sind Aussenverteidiger Alphonso Davies von Bayern München und Stürmer Jonathan David von Juventus Turin. Ebenfalls im Kader ist der ehemalige Basler Liam Millar von Premier-League-Aufsteiger Hull City. Das Trio gehörte schon vor vier Jahren in Katar zum kanadischen WM-Aufgebot.
Der als Captain vorgesehene Davies kuriert derzeit eine Oberschenkelverletzung aus und wird voraussichtlich am Montag zum Team des Co-Gastgebers stossen. (car/sda)
Die bekanntesten Namen im Aufgebot von Nationaltrainer Jesse March sind Aussenverteidiger Alphonso Davies von Bayern München und Stürmer Jonathan David von Juventus Turin. Ebenfalls im Kader ist der ehemalige Basler Liam Millar von Premier-League-Aufsteiger Hull City. Das Trio gehörte schon vor vier Jahren in Katar zum kanadischen WM-Aufgebot.
Der als Captain vorgesehene Davies kuriert derzeit eine Oberschenkelverletzung aus und wird voraussichtlich am Montag zum Team des Co-Gastgebers stossen. (car/sda)