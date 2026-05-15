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Euroairport Basel: Hauptpiste wieder für Start und Landung freigegeben

Euroairport nimmt Hauptpiste wieder in Betrieb – früher als geplant

15.05.2026, 18:2915.05.2026, 18:29

Der Euroairport hat die Sanierung seiner Hauptpiste früher als vorgesehen abgeschlossen. Der Flugbetrieb auf der Piste 15/33 wird an diesem Samstag wieder aufgenommen. Ursprünglich war dies erst für den 21. Mai geplant.

Günstige Wetterbedingungen und ein sehr guter Baufortschritt hätten die frühere Wiederinbetriebnahme ermöglicht, teilte der Euroairport am Freitag mit. Die Sanierung der Hauptpiste sowie des Taxiway Bravo seien planmässig verlaufen.

Auf das veröffentlichte Flugangebot der Airlines habe die frühere Öffnung jedoch keinen Einfluss, hiess es weiter. Der reguläre Flugplan bleibe unverändert. Mit der Wiederaufnahme des Betriebes auf der Hauptpiste gelten ab Samstag wieder die üblichen An- und Abflugrouten. Die Arbeiten waren notwendig, um die Sicherheit der Infrastruktur zu gewährleisten.

Der Flughafen nutzte die Zeit der reduzierten Betriebsaktivität nach eigenen Angaben auch für die Aufwertung von Terminalbereichen. So seien Teppiche und Bodenbeläge erneuert worden. Die Halle 3 seit mit Anlagen zur selbstständigen Gepäckaufgabe ausgerüstet worden. Diese Halle werde ab Ende Mai schrittweise wieder in Betrieb genommen. Kleinere Baustellen im Terminal bestünden noch bis in den Juni. (sda)

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