Helikopter in Schwierigkeiten nach Kollision mit Greifvogel

Ein Helikopter der Heli Rezia ist Mitte Juni in Graubünden während des Fluges mit einem Greifvogel kollidiert und in Schwierigkeiten geraten. Der Greifvogel durchschlug die Frontscheibe, und der Pilot wurde verletzt.

Ein Helikopter der Heli Rezia kollidierte mit einem Greifvogel. Bild: instagram/helirezia

Das schreibt die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust in einem Vorbericht, den sie am Dienstag publizierte. Der Vorfall ereignete sich auf dem Arbeitsflug von einer Alp ins Tal nach Thusis. Der Pilot konnte den beschädigten Airbus AS 350 Helikopter auf einer nahegelegenen Wiese bei Zillis im Hinterrheintal landen.

Während der Pilot mit einer leichten Verletzung davonkam, wurde der leichte Mehrzweckhelikopter gemäss der Sust schwer beschädigt. Der Greifvogel überlebte die Kollision nicht. Nun hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle eine Unteruntersuchung des Unfalls eröffnet. (sda)