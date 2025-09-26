Im Kanton Luzern lebt erstmals eine Wildschwein-Rotte

Erstmals ist im Kanton Luzern eine Rotte Wildschweine nachgewiesen worden. Die Gruppe Schwarzwild lebt an der Rigi, wie die Dienststelle Landwirtschaft und Wald am Freitag mitteilte.

An der Rigi lebt derzeit eine Rotte Wildschweine mit Frischlingen. Bild: kanton luzern

Eine Rotte besteht mindestens aus einem Muttertier und ihren diesjährigen Jungen. Eine Wildkamera der Jagdgesellschaft Weggis erfasste vier Frischlinge. Damit hätten sich zum ersten Mal im Kanton Luzern Wildschweine erfolgreich fortgepflanzt, teilte die Dienststelle Landwirtschaft und Wald mit.

Wildschweine seien bislang im Kanton Luzern nur selten nachgewiesen worden, hiess es in der Mitteilung. Einzelne Wildschweine seien zwar durch den Kanton gezogen, hätten sich aber nie länger am selben Ort aufgehalten. Nun seien in diesem Jahr wiederholt Wildschweine an der Rigi gesichtet worden.

Wildschweine wühlen im Boden nach Nahrung. Im Wald lockern die Tiere damit den Boden auf. In der Landwirtschaft können sie in Kürze grosse Schäden anrichten. Solche Schäden haben die Wildschweine auch an der Rigi verursacht. Frühzeitige Präventionsmassnahmen seien unerlässlich, hiess es dazu in der Mitteilung. (dab/sda)