Hier trägt der Luzerner Kantonsrat seine Debatten aus. Bild: zvg

In Luzern, Genf und Tessin wird gewählt: Alle Resultate vom Sonntag

Mehr «Schweiz»

Am Sonntag wird in drei Kantonen aus drei unterschiedlichen Sprachregionen gewählt. In Luzern werden 120 Sitze im Kantonsrat und fünf Sitze im Regierungsrat vergeben. Im Tessin und in Genf stehen Grossrats- sowie Staatsratswahlen an. Hier findest du alle Resultate zu den kantonalen Wahlen am 2. April 2023:

Wahlen im Kanton Luzern

Kantonsrat

Im Kanton Luzern heisst das Parlament Kantonsrat. Er besteht aus 120 Mitgliedern und setzt sich seit 2019 wie folgt zusammen:

Die Mitte: 34 Sitze

34 Sitze SVP: 22 Sitze

22 Sitze FDP: 22 Sitze

22 Sitze SP: 19 Sitze

19 Sitze Grüne: 15 Sitze

15 Sitze GLP: 8 Sitze

Regierungsrat

Der Regierungsrat bildet derweil die Exekutive. Dieser setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen:

Marcel Schwerzmann (Parteilos)

Guido Graf (Die Mitte)

Reto Wyss (Die Mitte)

Paul Winiker (SVP)

Fabian Peter (FDP)

Wahlen im Kanton Tessin

Grossrat

Die 90 Mitglieder des Parlaments im Tessin müssen sich ebenfalls Neuwahlen stellen. Bislang sieht die Zusammensetzung so aus:

FDP: 23 Sitze

23 Sitze Lega: 18 Sitze

18 Sitze Die Mitte: 16 Sitze

16 Sitze SP: 13 Sitze

13 Sitze SVP: 6 Sitze

6 Sitze Grüne: 6 Sitze

6 Sitze EDU: 1 Sitz

1 Sitz Übrige: 7 Sitze

Staatsrat

Auch im Kanton Tessin besteht die Exekutive aus fünf Personen:

Manuele Bertoli (SP)

Claudio Zali (Lega)

Raffaele De Rosa (Die Mitte)

Norman Gobbi (Lega)

Christian Vitta (FDP)

Wahlen im Kanton Genf

Grossrat

2018 wurde das Parlament in Genf – der Grossrat – zuletzt gewählt. Nun müssen sich alle 100 Abgeordneten Neuwahlen stellen. So sah die bisherige Verteilung aus:

FDP: 28 Sitze

28 Sitze SP: 17 Sitze

17 Sitze Grüne: 15 Sitze

15 Sitze Die Mitte: 12 Sitze

12 Sitze Mouvement citoyens genevois: 11 Sitze

11 Sitze Ensemble à Gauche: 9 Sitze

9 Sitze SVP: 8 Sitze

Staatsrat

Die Regierung des Kantons Genf besteht aus sieben Mitgliedern. Dazu gehörte bis am 30. April 2021 auch Pierre Maudet, der im Zuge eines Skandals zurücktrat. Aktuell sieht der Staatsrat so aus:

Antonio Hodgers (Grüne)

Thierry Apothéloz (SP)

Serge Dal Busco (Die Mitte)

Anne Emery-Torracinta (SP)

Nathalie Fontanet (FDP)

Fabienne Fischer (Grüne)

Mauro Poggia (Mouvement citoyens genevois)

(kma mit Grafiken und Material der sda)