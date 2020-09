Schweiz

Luzern

Bis Dienstag kannst du per Post abstimmen, von der Urne wird abgeraten



Bild: KEYSTONE

Noch heute kannst du brieflich abstimmen – danach wird es eng an den Urnen

In einigen Städten kann man noch bis heute Abend brieflich abstimmen. Vom Gang zur Urne wird abgeraten, an manchen Orten sind deshalb nur wenige Stimmlokale geöffnet. Wer entgegen den Empfehlungen an der Urne abstimmt, muss sich an ein Schutzkonzept halten.

Vanessa Hann Vanessa Hann Folge mir Entfolgen

Bis heute Abend kann man in der Stadt Zürich sein Couvert für die Abstimmung am Sonntag noch einwerfen. Ansonsten steht der Gang zur Urne an, wobei man bedenken muss, dass die Wahllokale nur begrenzt offen sind. So will die Stadt aufgrund der Corona-Pandemie die Stimmbürgerinnen und

-bürger ermutigen, brieflich abzustimmen.

Am Abstimmungswochenende sind in Zürich gerade mal zwei Wahllokalen geöffnet: Jenes im Stadthaus und im Tramdepot Oerlikon. Die anderen bleiben geschlossen. Wer das Couvert entgegen den Empfehlungen persönlich in die Urne legen möchte, muss sich an das Schutzkonzept der Stadt halten. Es gelten separate Ein- und Ausgänge und eine Maskenpflicht.

Wie die Stimmberechtigten mit den Massnahmen umgehen und ob es einen Ansturm auf die beiden offenen Lokale geben wird, kann die Kommunikationsleiterin Christina Stücheli nicht voraussagen, da die Situation komplett neu sei. «Wir empfehlen den Stimmbürgerinnen nicht wie üblich kurz vor Urnenschliessung zu kommen, damit es keinen Stau gibt.» Die Zürcher Stimmberechtigten haben heute bereits 42 Prozent brieflich abgestimmt – eine markant hohe Zahl, wie Stücheli sagt. «Ich denke, unser Appell an die Bevölkerung hat gut gefruchtet.»

bild: watson

Grössere Räume in Basel, keine Änderung in Bern

Auch in Basel-Stadt gilt ein spezielles Schutzkonzept für die Stimmabgabe an der Urne. Jakob Gubler, stellvertretender Regierungssprecher, sagt: «Das ermöglicht den Stimmenden Abstände einzuhalten und Hygieneregeln zu beachten. In einigen Stimmlokalen, beispielsweise im Rathaus, ziehen wir in grössere Räume.» Weiter würden die Mitarbeitenden der Staatskanzlei mit Masken arbeiten. Für die Stimmenden stünden Masken zur Abgabe bereit. «So sehen wir uns gut für die Abstimmung gewappnet», sagt Gubler.

Auch in Bern ruft der Gemeinderat dazu auf, Couverts einzuwerfen anstatt an die Urne zu gehen – entweder bis Donnerstag per A-Post oder bis Samstag in einer der drei städtischen Abstimmungskästen. Die Wahllokale bleiben trotz Corona alle geöffnet, es sei jedoch mit Wartezeiten vor den Gebäuden zu rechnen, wie in einer Mitteilung steht.



Auch in Luzern werden keine Wahllokale geschlossen. Brieflich kann bis am Freitag abgestimmt werden. In Luzern geht man nicht von einem grossen Andrang in den Lokalen aus, da durchschnittlich 99,8 Prozent der Stimmabgaben über den Postweg kommen, wie die Stadt gegenüber der Aargauerzeitung sagt.

Bild: KEYSTONE

In St. Gallen soll die Abstimmung wie üblich stattfinden. Offiziell kann man brieflich bis am Freitagabend abstimmen. Das einzige Wahllokal im St. Galler Rathaus ist am Sonntag geöffnet. Wem es zu eng wird, kann das Couvert im Briefkasten ausserhalb des Gebäudes einwerfen.

Die bevorstehende Abstimmung zählt auf nationaler Ebene fünf Vorlagen, gewisse Kantone wie Uri haben bis zu sechs zusätzliche. Wie die Wahlbeteiligung jetzt mit Corona aussieht, wird sich zeigen. Alle Informationen zu den Bedingungen im eigenen Kanton stehen in den Wahlunterlagen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Klimabewegung besetzt Bundesplatz Kampfjet-Abstimmung: Ein Überblick im Video Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter