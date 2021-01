Schweiz

Luzern

Bahnstrecke Luzern – Interlaken BE wegen Lawinenniedergang eingeschränkt



Bild: keystone

Bahnstrecke Luzern – Interlaken BE wegen Lawinenniedergang eingeschränkt

Der Bahnverkehr zwischen Luzern und Interlaken Ost ist derzeit eingeschränkt. Dies teilten die SBB am Sonntagmorgen über das Railinformationssystem mit.

Der Bahnverkehr zwischen Brienz BE und Interlaken Ost sei komplett unterbrochen, hiess es. Als Grund wird ein Lawinenniedergang angegeben.

Die Dauer des Unterbruchs sei unbestimmt. Es würde aber ein Bahnersatz auf der betroffenen Strecke Oberried am Brienzersee nach Interlaken Ost angeboten, hiess es weiter.

An anderen Orten sieht es dagegen wieder besser aus. So konnte die Störung auf der Bahnstrecke zwischen Visp VS und Täsch VS behoben werden, teilten die SBB obendrein am Sonntagmorgen mit. Die Züge verkehrten wieder planmässig. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Na? Mies gelaunt und im Pendlerstress? Bei diesen Zug-Durchsagen musst selbst du lachen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter