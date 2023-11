Kultur- und Satire-Magazin «Kultz» in Luzern stellt Betrieb ein

Bild: zvg

Das Kultur- und Satire-Magazin Kultz mit Standort in Luzern stellt per Ende Jahr den Betrieb ein. Grund dafür seien die fehlenden finanziellen Mittel, wie das Online-Magazin am Dienstag bekannt gab.

Die eigenständige Finanzierung des Magazins sei nicht gelungen. Es hätten nicht genügend Mitglieder und andere finanzielle Mittel gewonnen werden können, hiess es in der Medienmitteilung von Kultz.

Das Magazin war 2021 online gegangen. Es beschäftigte seither insgesamt zehn Mitarbeitende. Der Entscheid «schmerze», wie Geschäftsleitung und Team in der Mitteilung schrieben. Denn oberstes Ziel sei immer gewesen, ein kritisches, humorvolles, vielfältiges und konsistentes Online-Magazin zu betreiben. (sda)