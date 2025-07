Der Kanton St. Gallen hebt das Wasserentnahmeverbot auf

Der Kanton St. Gallen hat das Wasserentnahmeverbot per sofort aufgehoben. Die Gewässer führen wieder mehr Wasser und die Abflussmengen sowie die Wassertemperaturen liegen im saisonal üblichen Bereich, schrieb der Kanton am Dienstag in einer Mitteilung.

«Das ist der Wahnsinn»: Will Smith schwärmt von der Schweiz (schon wieder)

Am Samstag ist Will Smith mit seinem Jet in Bern gelandet, um seine ersten Konzerte in der Schweiz zu spielen. Er trat am Gurtenfestival und diese Woche auch noch am Paléo-Festival auf – von unserem Land zeigt er sich beeindruckt.

Noch vor der Landung in Bern, filmte sich der US-Superstar im Flugzeug und erklärte, die Schweizer Landschaft durch das Fenster sichtbar, vorfreudig: