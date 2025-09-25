wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Medien

CH Media verkauft TeleBärn und RADIO BERN1

TeleBärn und RADIO BERN1 wechseln den Besitzer.
TeleBärn und RADIO BERN1 wechseln den Besitzer.bild: ch media

CH Media verkauft TeleBärn und RADIO BERN1

25.09.2025, 10:1125.09.2025, 10:11

Die Berner Gassmann Groupe («Bieler Tagblatt») übernimmt von CH Media die Berner Regionalsender TeleBärn und Radio Bern1.

Mit diesem Schritt fokussiert CH Media, wozu auch watson gehört, ihre Tätigkeiten im regionalen Journalismus konsequent auf ihre Kerngebiete in der Nordwestschweiz, der Ostschweiz, der Zentralschweiz und dem Grossraum Zürich. Die 53 Mitarbeitenden, die für die Sender im Einsatz stehen, werden übernommen. CH Media betont, überzeugt zu sein, dass die Gassmann Groupe die Sender erfolgreich in die Zukunft führen werde.

Der Gassmann-Verlag gehört dem Walliser Unternehmer Fredy Bayard und Stefan Niedermaier. Der Verlag gibt unter anderem das «Bieler Tagblatt» heraus, das im Zeitungs- und Online-Bereich mit CH Media kooperiert und bei diesem den überregionalen Teil bezieht.

CH Media bleibt ein wichtiger Partner für die Berner Regionalsender. Für TeleBärn werden weiterhin Technikdienstleistungen erbracht. Zudem liefert CH Media auch künftig bewährte Formate an TeleBärn. Überregionale Sendungen wie «SonnTalk», «SwissDinner» und weitere bleiben im Programm und laufen wie gewohnt weiter. Im Radio liefert CH Media die nationalen und internationalen News.

Newssendung auf TeleBärn.
Newssendung auf TeleBärn. screenshot: tele bärn

«Mit dem Verkauf von TeleBärn und RADIO BERN1 fokussieren wir uns auf unsere Kernmärkte im regionalen Journalismus. Gleichzeitig leisten wir für die beiden Sender weiterhin entscheidende Arbeit im Hintergrund. Damit stärken wir unsere Position als starker Partner für regionale Medienhäuser auf allen Vektoren in der Schweiz», sagt Michael Wanner, CEO CH Media.

Mit dem Verkauf von TeleBärn geht auch die Konzession für das Versorgungsgebiet Bern an die Gassmann Groupe über. Die Übernahme muss aus diesem Grund vom zuständigen Bundesamt für Kommunikation geprüft und bewilligt werden. Der Vollzug ist im ersten Quartal 2026 geplant. Die Übernahme erfolgt rückwirkend auf den 1.1.2026. Die Konzession für TeleBärn läuft noch bis 2034. (cma/chm)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
3
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
UNHCR: Mehr als eine Million Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt
2
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
5
Nationalrat will lebenslange Witwenrente abschaffen
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
4
Trump-Statue vor Kapitol aufgetaucht: Hand in Hand mit Epstein
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
Der Weinkeller des Bundesrats ist nicht mehr geheim
Der Bundesrat lagert in seinem Keller handverlesene Schweizer Weine. Wie viel kosten sie? Wie werden sie ausgewählt? Wer darf sie trinken? So viele Fragen – und Antworten.
Welche Schätze birgt der Weinkeller des Bundesrats? Das Bundesgericht hat die Regierung dazu verpflichtet, diese einst geheimen Informationen öffentlich zu machen. RTS wollte genau wissen, was sich im sogenannten «Bundeskeller» verbirgt. Wir haben die gelieferten Daten durchforstet – und das verraten sie.
Zur Story