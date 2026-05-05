wolkig, aber kaum Regen16°
DE | FR
burger
Schweiz
Medien

Marc Walder über ChatGPT: «Grösster Diebstahl in der Geschichte des Inte

ARCHIV
Treibt den digitalen Umbau des Medienunternehmens voran: Ringier-Chef Marc Walder.Bild: keystone

Ringier-Chef Walder über ChatGPT: «Grösster Diebstahl in der Geschichte des Internets»

Die KI-Chatbots präsentieren vor allem Inhalte aus klassischen Medien, zahlen aber nichts dafür. Das müsse sich ändern, fordert der Chef von Ringier.
05.05.2026, 18:3205.05.2026, 18:32
Francesco Benini
Francesco Benini

Ringier-Chef Marc Walder sprach am Dienstag in einer aufwendig produzierten Show in einem Zürcher Kino über die künstliche Intelligenz – und präsentierte nebenher die Jahreszahlen des Schweizer Medienunternehmens, das in 19 Ländern tätig ist.

Ringier erzielte einen operativen Gewinn von 120,3 Millionen Franken und schreibt vom «zweitbesten Ergebnis seit zehn Jahren». Den Reingewinn weist das Unternehmen aber nicht aus. Der Umsatz ist gesunken, was Ringier unter anderem auf die Schliessung der Druckerei in Zofingen zurückführt.

Möglicher Eingriff beim «Sonntagsblick»

Marc Walder betonte, dass die digitalen Aktivitäten einen Anteil am Gewinn von 83 Prozent erreicht hätten – «ein Höchstwert.» Zugleich kritisierte der Ringier-Chef den KI-Chatbot ChatGPT.

Walder sprach «vom grössten Diebstahl, den es im World Wide Web je gegeben hat». Er meinte damit, dass 73 Prozent der auf ChatGTP präsentierten Informationen auf journalistische Inhalte zurückgingen. Die Medienhäuser werden dafür aber nicht entschädigt.

Der Ringier-Chef verwies auf eine Motion der Schwyzer FDP-Ständerätin Petra Gössi, die eine Anpassung des Urheberrechts vorsieht. Die Anpassung sei für den Journalismus zentral, sagte Walder. Mit hohen Entschädigungen durch KI-Konzerne rechnet er jedoch vorerst nicht.

Keine neuen Informationen liess sich der Medienmanager zur Zukunft des «Sonntagsblicks» entlocken. Der Verwaltungsrat von Ringier befasst sich derzeit damit, die Produktion der Zeitung vorzuziehen. «Wir überprüfen konstant alle Titel und schauen die Blick-Gruppe als Ganzes an», sagte Walder.

Es fiel aber auf: Walder sprach anerkennend davon, dass 2017 aus der «Schweiz am Sonntag» die «Schweiz am Wochenende» wurde. Die erweiterte Samstagsausgabe gehört zu CH Media. Ringier könnte bald einen ähnlichen Weg einschlagen, indem das Unternehmen den «Sonntagsblick» zur Wochenendausgabe macht, die am Freitag statt am Samstag produziert wird. (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Warum der KI-Boom böse enden könnte
1 / 9
Warum der KI-Boom böse enden könnte

Er gehört zu den Hauptverantwortlichen für den aktuellen KI-Boom: OpenAI-Chef Sam Altman. Doch die immensen KI-Investitionen der Techkonzerne bergen gewaltige Risiken. Es häufen sich Anzeichen, dass Erwartungen und Realität auseinanderdriften.
quelle: keystone / mark schiefelbein
Auf Facebook teilenAuf X teilen
USA und Iran verwenden KI-generierte Propaganda
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Novartis schliesst Werk in Wehr – 220 Arbeitsplätze betroffen
Der Schweizer Pharmariese Novartis will seinen Produktionsstandort im südbadischen Wehr bis Ende 2028 schliessen. Wie das Unternehmen aus Basel mitteilte, fallen damit rund 220 Arbeitsplätze weg. Der Grund für die Entscheidung: Der Standort im Landkreis Waldshut sei nicht mehr wettbewerbsfähig.
Zur Story