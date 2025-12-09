Blick ins Studio von Radio 24, das wie watson zu CH Media gehört. Bild: keystone

Radio-Sender dürfen über 2026 hinaus auf UKW senden

Mehr «Schweiz»

Der Ständerat hat heute beschlossen, dass Radios in der Schweiz auch über 2026 hinaus auf Ultrakurzwellen (UKW) senden dürfen. Zuvor hatte schon der Nationalrat den Vorstoss angenommen.

Seit dem 31. Dezember 2024 sendet die SRG ihr Radioprogramm nicht mehr via UKW. Aktuell kann das Programm nur über Digitalradio DAB+ gehört werden. Nachdem UKW per Anfang Jahr abgeschaltet wurde, verlor die SRG massiv Hörerinnen und Hörer.

Ursprünglich hatte es einen Kompromiss zwischen der SRG und den Privatradios gegeben, UKW sukzessive abzuschalten. Die SRG ging Ende 2024 voran, die Privaten sollten bis Ende 2026 folgen.

Schweizer Privatradios sehr erfreut

Der Verband Schweizer Privatradios ist «hocherfreut» über die Weiterführung von UKW. Der Parlamentsentscheid schaffe Planungssicherheit für die Radiobranche und die Bevölkerung. Die Politik habe die jüngsten Entwicklungen nach der UKW-Abschaltung der SRG ernst genommen und die zentralen Anliegen der Regionalradios nachvollzogen, schrieb der Verband Schweizer Privatradios (VSP) am Dienstag.

Seit der Abschaltung hätten die SRG-Programme massive Hörerzahleneinbrüche von bis zu 49 Prozent verzeichnet. Zudem seien über 100'000 Hörerinnen und Hörer auf ausländische UKW-Programme ausgewichen, so der VSP.

Positiv bewertet der VSP, dass der Ständerat die wirtschaftlichen Folgen berücksichtigt hat: Ein vergleichbarer Hörerzahlenrückgang hätte für private Anbieter Werbeverluste in zweistelliger Millionenhöhe bedeutet und damit existenzielle Risiken geschaffen. Auch der «weiterhin ungenügende Ausrüstungsgrad der Fahrzeuge» trage der Verlängerung Rechnung. Da eine Umrüstung in der Praxis fast ausschliesslich über den Kauf eines Neuwagens erfolge, erhalte die Bevölkerung mehr Zeit für den technologischen Übergang.

Die Regionalradios stünden weiterhin klar hinter der digitalen Radiozukunft und investierten bereits heute deutlich mehr finanzielle Mittel in DAB+ als in UKW. Doch es brauche gleichzeitig eine realistische Übergangsphase, «die technische Gegebenheiten, das Nutzerverhalten und die wirtschaftliche Stabilität berücksichtigt». (pre/sda)