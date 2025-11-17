trüb und nass10°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Interview: Albert Rösti zur Halbierungsinitiative und der SRG-Zukunft

KEYPIX - Bundesrat Albert Roesti spricht an der Medienkonferenz nach der Bundesratssitzung ueber das weitere Vorgehen fuer den Infrastrukturausbau im Zusammenhang mit dem Bericht &quot;Verkehr &#039;4 ...
Bundesrat Albert Rösti gehörte zu den grössten Kritiker der SRG.Bild: keystone

Bundesrat Rösti über die Halbierungsinitiative und die Zukunft der SRG

17.11.2025, 10:4417.11.2025, 10:44

Im März 2026 stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Halbierungsinitiative ab. Dabei sollen die SRG-Gebühren von 355 auf 200 Franken reduziert werden. Somit würde die Haushaltsabgabe für Radio- und Fernsehsender der SRG sinken.

Medienminister Albert Rösti sass als Parlamentarier im Initiativkomitee der Halbierungsinitiative, weil er der Meinung war, dass sich bei der SRG etwas ändern müsse. Das passiere jetzt. Dies sagt der Bundesrat im Interview mit dem «Tages Anzeiger».

Schweizer Medien auf Social Media

Er sagt, der Medienkonsum sei zentral für eine Meinungsbildung und sei damit ein Fundament der Schweizer Demokratie. Es beschäftige ihn, dass der Altersschnitt der Medienkonsumenten bei über 60 Jahren liege. Es sei dem Medienminister jedoch bewusst, dass viele der Jungen ihre Infos über die sozialen Medien erhalten.

Bundesrat Rösti sagt, dass dies ab einem gewissen Punkt kritisch werde. Nämlich, wenn man sich nur noch über zufällige Beiträge informiere, die einem angezeigt werden. Deshalb sei es wichtig, dass Medien der Schweiz auch auf sozialen Medien vertreten seien.

Veränderungen bei der SRG

Rösti sagt im Interview, dass die Annahme der Halbierungsinitiative drastisch wäre. Bei einer Annahme der Initiative hätte die SRG nur noch etwa 630 Millionen Franken zur Verfügung. Bei einer Ablehnung wären es 1,2 Milliarden jährlich.

Albert Rösti hat als Parlamentarier die Halbierungsinitiative selbst unterschrieben. Er ist überzeugt, dass die SRG etwas ändern müsse.

Susanne Wille, Generaldirektorin SRG, spricht an einem oeffentlichen Podium, am Donnerstag, 16. Oktober 2025, in Kriegstetten. Unter anderem wird auch ueber die sogenannte Halbierungsinitiative diskut ...
Die SRG-Direktorin Susanne Wille.Bild: keystone

Als Medienminister habe er ein Gegenprojekt durchgebracht, das Einsparungen von der SRG forderte. So etwa die Senkung der Serafe-Gebüren von 335 auf 300 Franken. Infolgedessen muss die SRG ihre Kosten bis 2029 um 270 Millionen Franken reduzieren.

«Ich habe den Eindruck, dass Susanne Wille den Sparauftrag sehr ernst nimmt.»
Medienminister Albert Rösti

Der SVP-Bundesrat sagt gegenüber dem Tages Anzeiger, dass er findet, Susanne Wille nehme diesen Auftrag sehr ernst. Sie habe erkannt, dass es nicht nur im Program sparen könne, sondern auch organisatorische Massnahmen, die man ergreifen könne.

Für Albert Rösti steht fest, dass sich die SRG in Zukunft noch stärker auf Information, Bildung und Kultur konzentrieren müsse. Unterhaltungs- und Sportformate können seiner Meinung nach auch von privaten Sendern produziert werden.

Die SRG der Zukunft

Das Angebot der SRG in vier Landessprachen sei wichtig für die Schweiz. Doch die SRG solle vielfältig informieren und darauf achten, alle Parteien gleich zu behandeln.

«Dass die SRG das nationale Lagerfeuer sein soll, ist für mich überhöht.»
Medienminister Albert Rösti

Diese Gleichbehandlung sei entscheidend für öffentliche Diskussionen und die Zukunft der Meinungsbildung. Die SRG müsse sich jedoch auch digital transformieren können, um präsent in sozialen Medien zu sein.

Die Schweiz stimmt am 8. März 2026 über die Halbierungsinitiative ab. Erste Hochrechnungen, basierend auf einer aktuellen Umfrage, zeigen, dass die Initiative knapp angenommen werden könnte. (nib)

Mehr zur Halbierungsinitiative:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Meistgezeigte Spielfilme im Schweizer Fernsehen (1995-2019)
1 / 49
Meistgezeigte Spielfilme im Schweizer Fernsehen (1995-2019)
Rang 10 (8 Ausstrahlungen): Insgesamt wurden 90 verschiedene Filme seit 1995 achtmal im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sagt Generaldirektorin Susanne Wille zu den Sparmassnahmen bei der SRG
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
3
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
4
Die Tage werden kürzer: Warum die Einnahme von Vitamin D den meisten trotzdem nicht hilft
5
«Erpresserische Note»: Zoll-Vereinbarung könnte im Parlament scheitern
Meistgeteilt
1
Wizards verlieren trotz starkem George +++ Hug und Schär triumphieren in Japan
2
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
3
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
4
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
5
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
Säcke voller Bargeld, Menschenhändler: Untergrund-Banken aus China sind auf dem Vormarsch
Chinesische Untergrund-Banken waschen kriminelle Gelder systematisch über die Schweiz: Das zeigen italienische Ermittlungsakten. Auch das Bundesamt für Polizei stellt zunehmende kriminelle Aktivitäten von Chinesen fest.
In sozialen Netzwerken rühmt sich der Tessiner, 64, angeblich Textilunternehmer, einer «langen Erfahrung in Mode, im Handel mit Hongkong und China».
Zur Story