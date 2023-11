«Nicht herausragend»: Das schreiben die Medien zum offiziellen SP-Bundesratswahlticket

«Das Resultat dieses – etwas komplizierten und langwierigen – Prozesses: Die Schweiz wird die spannendsten Bundesratswahlen seit langer Zeit erleben. Beide, Jans und Pult, gelten als starke Kandidaten, beide können gut kommunizieren, niemand hat die eindeutige Favoritenposition. Es gibt natürlich Indizien, das schon. Das Alter unterscheidet die beiden (Jans ist schon fast sechzig, Pult erst fast vierzig), die Herkunft (Stadt gegen Land), die Erfahrung in einem Exekutivamt (die Jans hat und Pult nicht). Pult gilt als einen Tick linker, Jans als einen Tick europafreundlicher. Jans hat ein Problem mit den Bauern, dürfte dafür gerne gelesen haben, dass sich FDP-Chef Thierry Burkart jemand mit Führungserfahrung als SP-Bundesrat wünscht. Pult ist super vernetzt im Bundeshaus und hat in diesem Nominationsprozess sein strategisches Geschick bewiesen.»

Die SP schickt den Baselstädter Regierungspräsidenten Beat Jans und den Bündner Nationalrat Jon Pult in die Bundesratswahlen am 13. Dezember. Dazu hat sie sich am Samstag nach 18 Wahlgängen entschieden.

Nach einem Brand in einer Wohnung in einem zehnstöckigen Wohnblock in Zofingen AG sind am Freitagabend neun Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht worden. Eine Wohnung im dritten Stock wurde bei dem Brand komplett verwüstet.