Bis zu 20 Stellen sollen bei Tamedia in der Deutschschweizer abgebaut werden. Bild: KEYSTONE

Tamedia baut in der Deutschschweiz 20 Stellen ab

Tamedia hat im Rahmen eines Sparprogramms am Donnerstag einen Stellenabbau bei seinen Deutschschweizer Medien angekündigt. Bis zu 20 Stellen soll abgebaut werden. Bereits am Mittwoch wurde der Abbau von 28 Stellen in der Romandie angekündigt.

Tamedia informierte die Mitarbeitenden am Donnerstagmorgen über die Pläne. Ein Mitarbeiter bestätigte gegenüber Keystone-SDA die Eckdaten des Sparprogramms, über das «persoenlich.com» am Donnerstag berichtete.

Der Stellenabbau in der Deutschschweiz ist Teil eines Sparpakets von insgesamt 6 Millionen Franken. 3.5 Millionen Franken davon entfallen auf die Romandie, wie bereits am Mittwoch bekannt wurde. Die restlichen 2.5 Millionen Franken entfallen auf Medientitel von Tamedia in der Deutschschweiz.

Die jüngsten Sparmassnahmen folgen auf ein umfassendes Sparpaket der vergangenen Jahre. In den vergangenen drei Jahren haben die Redaktionen der Tamedia-Titel bereits 70 Millionen Franken einsparen müssen.

(yam/sda)