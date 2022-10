Swisstransplant stellt Organspende-Register ein

Mit dem neuen Transplantationsgesetz nicht mehr nötig: Das Organspenderegister von Swisstransplant wird eingestellt. Bild: keystone

Die Stiftung Swisstransplant stellt ihr Organspende-Register ein. Abfragen durch Spitäler sind nicht mehr möglich, wie sie am Donnerstag mitteilte. Im Register eingetragene Spenderinnen und Spender informiert Swisstransplant so schnell wie möglich über Möglichkeiten, ihren Spendewillen zu dokumentieren.

Die Stiftung empfiehlt bei der noch gültigen Lösung mit der Zustimmung zu einer Organspende als auch bei der kommenden Widerspruchslösung, den Spendewunsch schriftlich niederzulegen und den Angehörigen mitzuteilen.

Aktuell stehen dazu etwa die Organspende-Karte, die Patientenverfügung oder das elektronische Patientendossier zur Verfügung. Das entlastet die Angehörigen im Todesfall, teilte Swisstransplant mit.

Mit dem am 15. Mai von 60.2 Prozent der Stimmberechtigten gutgeheissenen Transplantationsgesetz wird die erweiterte Widerspruchslösung eingeführt. Wer seine Organe nicht spenden will, muss dies kundtun. Eingetragen wird das in ein Register. (sda)