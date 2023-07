Bund gibt Pflichtlager für Impfstoffe frei

In der Schweiz werden die Medikamente knapp – der Medikamentenengpass in 4 Punkten

Die Gründe für den Mangel sind nach WBF-Angaben vielfältig. Die betroffenen Impfstoffe sind weltweit stark nachgefragt und nicht in ausreichender Menge vorhanden. In der Schweiz kam es zu Zulassungsänderungen und der damit verbundenen Auflösung von Pflichtlagern, was die Situation zusätzlich verschärfte.

Darunter ist der Vierfachimpfstoff für die Auffrischung der Grundimmunisierung von Kindern zwischen vier und sieben Jahren gegen Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung und Wundstarrkrampf, wie das eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Donnerstag mitteilte. Auch mangelt es an den Impfstoffen gegen Hirnhautentzündung und Windpocken .

Google lanciert ChatGPT-Konkurrent «Bard» in der Schweiz

Google hat seinen KI-Textroboter Bard in Europa und damit auch in der Schweiz gestartet. Ab heute könne er in der Schweiz, in ganz Europa und vielen weiteren Regionen weltweit genutzt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.