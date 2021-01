Bundesrat will Handys von Asylsuchenden auswerten

Studie sagt: Geld macht doch glücklich – wenn man viel davon hat

Menschen mit eher kleinem Verdienst konnten sich bislang damit trösten, dass ein sehr grosses Gehalt auch nicht glücklicher macht. Das schienen zumindest mehrere wissenschaftliche Untersuchungen nahezulegen. Doch ein US-Forscher widerspricht dem nun mit einer grossen Studie im Fachblatt «PNAS».

Für die Arbeit des Psychologen Matthew Killingsworth von der University of Pennsylvania wurden mehr als 33'000 erwerbstätige Erwachsene in den USA an zufälligen Zeitpunkten des Tages über eine App …