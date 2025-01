Migros-CEO: 50-Franken-Freigrenze bei Mehrwertsteuer wäre «ideal»

Trotz Sparmassnahmen plant die Migros grosse Investitionen. In den nächsten fünf Jahren sollen 350 bestehende Supermärkte modernisiert werden, wie das Unternehmen im Oktober bekanntgab. Zusätzlich sollen 140 neue Supermärkte eröffnet werden, wodurch die Zahl der Filialen von 790 auf 930 steigen soll. Allein für diese Neueröffnungen will die Migros 2 Milliarden Franken investieren.

Trotz der Verlagerung hin zu Online-Lösungen und Apps fallen die Sprachkurse der Migros Klubschule dem aktuellen Sparkurs nicht zum Opfer, wie Irminger weiter versicherte: „Die Sprachschulen sind natürlich nicht selbsttragend. Aber dieses Bildungsangebot ist einer der wichtigsten Pfeiler in unserem kulturellen Engagement.“

Die Migros geniesse weiterhin eine starke Verbundenheit mit der Schweizer Bevölkerung, so Irminger. „Praktisch jeder Haushalt hat eine Migros-Verbundenheit.“ Diese gehe weit über den Supermarkt hinaus: Besonders Haushalte mit Migrationshintergrund lernten die Migros oft zuerst über ihre Sprachkurse kennen.

Die neue Regelung, die seit dem 1. Januar 2025 in Kraft ist, reduziert die Freigrenze für Einkäufe im Ausland von 300 auf 150 Franken. Die Anpassung sei ein Schritt in die richtige Richtung, erklärte Irminger mit Blick auf den Einkaufstourismus.

Gemäss einem Expat-Ranking der besten und schlechtesten Expat-Städte liegt Zürich in der unteren Hälfte. Die Zürcher und Zürcherinnen scheinen nicht die freundlichsten zu sein.

Zürich hat so viel zu bieten wie kaum eine Stadt: Gute Löhne, einen See sowie Fluss zum Baden und eine pittoreske Berglandschaft in der Nähe. Trotzdem schneidet die Limmatstadt schlecht ab bei einem Expat-Ranking der Webseite Internations, wie 20 Minuten berichtet.