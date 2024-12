Blick auf den Migros-Hauptsitz am Zürcher Limmatplatz. Bild: keystone

Migros-Pensionskasse zahlt 7,5 Prozent Zins

Der Migros-Genossenschafts-Bund hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Immerhin können sich die Angestellten des Detailhandelsriesen über eine grosszügige Verzinsung ihrer Altersguthaben freuen. Für das Jahr 2025 wurde ein Zinssatz von 7,5 Prozent festgelegt.

Die Migros-Pensionskasse (MPK) blicke auf ein finanziell äusserst erfolgreiches Jahr zurück, teilte diese am Montag in einem Communiqué zu dem «aussergewöhnlich hohen» Zinssatz mit. Pro 100'000 Franken Altersguthaben erhielten die versicherten Mitarbeitenden der Migros im Jahr 2025 also einen Zins von 7500 Franken.

Und dank eines «hervorragenden» Anlagejahres sei der Deckungsgrad der Kasse auf rund 135 Prozent gestiegen, hiess es weiter. Die MPK betreut insgesamt rund 80'500 Versicherte, davon 50'800 Mitarbeitende und 29'700 Rentnerinnen und Rentner.

Die Pensionskasse der Migros war vergangenes Jahr mit dem Untergang der Credit Suisse in die Schlagzeilen geraten. Diese führte zu einer Einbusse von 110 Millionen Franken, was 0,4 Prozent der Bilanzsumme der Pensionskasse entsprach. Der grösste Teil davon stammte vom Abschreiber bei den AT1-Anleihen der CS. (sda/awp)