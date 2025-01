Der Tesla Y war 2024 in der Schweiz das meistverkaufte Auto, doch die Kurve der Tesla-Verkäufe flacht hierzulande ab. Bild: AP dpa-Zentralbild POOL

Neuzulassungen von E-Autos in der Schweiz leicht gesunken – kein Elon-Effekt beobachtbar

Mehr «Schweiz»

Die Nachfrage nach neuen rein elektrischen Fahrzeugen ist 2024 in der Schweiz nach etlichen Boomjahren zurückgegangen. Ihr Marktanteil an den Neuzulassungen von Personenwagen sank innert Jahresfrist um 1,7 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent.

Mögliche Ursachen für den Rückgang bei den reinen «Stromern» ortet die Branche laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) in der noch schmalen Elektroauto-Angebotspalette zu tieferen Preisen sowie bei teilweise fehlenden Heim-Lademöglichkeiten für Mieter. Ein weiterer Grund könnte auch die Ausdehnung der Steuer auf Elektroautos Anfang 2024 sein.

Anders als die deutschen und französischen machen die Schweizer Autokäufer und Autokäuferinnen jedoch keinen Bogen um Elon Musks E-Auto-Kassenschlager Tesla. Während in Deutschland und in Frankreich die Verkaufszahlen von Tesla regelrecht eingebrochen sind, gingen sie hierzulande nicht zurück. Fast 9000 Teslas wurden 2024 in der Schweiz verkauft, das Model Y war dabei gar das meistverkaufte Auto des Landes. Allerdings scheint die Tesla-Kurve auch bei uns etwas abzuflachen.

Im Jahr 2024 waren auf den Schweizer Strassen fast 50'000 Teslas unterwegs. Am meisten davon im Kanton Zürich: 10'768 Teslas waren im bevölkerungsreichsten Kanton unterwegs. Auf den weiteren Plätzen folgen die Kantone Waadt, Aargau und Bern.

Ungefähr stabil blieb 2024 mit 8,6 Prozent (2023: 9,0 Prozent) der Anteil der neu zugelassenen aufladbaren Hybridfahrzeuge (Plug-in-Hybride). Somit sank 2024 der summierte Anteil der am Stromnetz aufladbaren «Steckerfahrzeuge» (reine Elektroautos plus Plug-in-Hybride) von 29,7 Prozent auf 27,6 Prozent.

Laut Zielsetzung der zweiten Etappe der unter Federführung des Bundes gemeinsam mit der Branche, Verbänden und weiteren Akteuren formulierten «Roadmap» zur Förderung der Elektromobilität sollten die Steckerfahrzeuge bereits Ende des laufenden Jahres 2025 die Hälfte aller Neuzulassungen ausmachen.

Allgemein weniger Neuzulassungen

Insgesamt ging die Zahl aller Motorfahrzeug-Neuzulassungen 2024 gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent zurück, wie das BFS am Donnerstag weiter mitteilte. Der Rückgang bei den Personenwagen betrug 4,1 Prozent.

Auffallend dabei: Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr hat sich der Trend nach immer leistungsstärkeren Neuwagen wieder bestätigt. Fast jedes dritte neue gekaufte Auto hatte 2024 eine Leistung von mehr als 200 kW.

Bei den Güterfahrzeugen wurden insgesamt etwas mehr Neuzulassungen registriert als noch im Vorjahr. Vom Minus im Elektro-Segment waren diese allerdings noch stärker betroffen als die Personenautos. Ihr Anteil sank von 12,2 auf 8,6 Prozent. (pre/sda)