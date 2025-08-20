Zwei Kandidierende für Co-Parteipräsidium der FDP

Vincenz-Stauffacher und Mühlemann wollen FDP-Co-Präsidium

Mehr «Schweiz»

Der Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann und die St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher kandidieren für ein Co-Parteipräsidium der FDP Schweiz, wie sie in Mollis GL vor Medien bekanntgaben. Dies wurde am Mittwoch nach Ablauf der Anmeldefrist bekannt.

Die 58-jährige Vincenz-Stauffacher war früher Präsidentin der FDP-Frauen. Mühlemann sitzt seit eineinhalb Jahren im Ständerat. Der 46-Jährige hat sich seither in der kleinen Kammer einen Namen gemacht. Zuvor war er Regierungsrat und Landammann des Kantons Glarus.

St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher will Co-Präsidentin der FDP werden. Bild: keystone

Es komme zum Co-Präsidium, weil zwei Personen mit deckungsgleichen Positionen doppelte Power bedeuteten, sagten die beiden auf dem Gelände des eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes (ESAF) in Mollis. Vincenz-Stauffacher wolle einen Fuss in ihrem angestammten Beruf als Anwältin behalten, wie sie weiter sagte.

Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann will ebenfalls ins neue Co-Präsidium der FDP. Bild: benjamin-muehlemann.ch

Im Vorfeld der Anmeldefrist waren mehrere Nachfolger im Gespräch, darunter der Neuenburger Damien Cottier. Der 50-Jährige amtet als Fraktionspräsident der Partei und sitzt seit 2019 im Nationalrat. Auch Ständerat Matthias Michel war im Gespräch.

Am Mittwoch meldete zudem Mass-Voll-Präsident Nicolas Rimoldi seine Kandidatur für das FDP-Parteipräsidium an. Seine Kandidatur dürfte chancenlos sein, da er nicht mehr Parteimitglied ist.



FDP-Parteipräsident Thierry Burkart tritt im Oktober zurück. Eine parteiinterne Findungskommission kümmerte sich um seine Nachfolge und nahm bis Mittwoch Kandidaturen entgegen. (sda)

Update folgt.

(sda)